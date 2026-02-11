En el norte deben hasta tres boletas de luz y podrán pagarlas en cuotas

Ante el creciente nivel de morosidad en el pago de los servicios de energía eléctrica, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta anunció la implementación de nuevos planes de pago destinados a los usuarios de las zonas cálidas de la provincia, que abarca los departamentos de Orán, Rivadavia, San Martín, Anta, Metán y Rosario de la Frontera.

La medida busca evitar cortes y aliviar la carga económica de miles de familias afectadas por el aumento del consumo energético en los meses de altas temperaturas.

Según datos oficiales, 8.843 familias registran deudas de tres o más facturas, mientras que más de 30 mil usuarios se encuentran en condiciones de afrontar suspensiones de los servicios por falta de pago.

Así lo confirmó a El Tribuno el presidente del organismo, Carlos Saravia, quien remarcó la urgencia de adoptar herramientas que permitan regularizar las deudas sin profundizar la situación social.

En ese marco, el Ente habilitó planes de pago de hasta tres cuotas sin interés y opciones de seis pagos con tasas pasivas, destinados a cubrir las deudas correspondientes a facturas emitidas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Los planes ya se encuentran vigentes y es la empresa Edesa la que debe conceder la financiación a los usuarios.

Los beneficiarios de esta medida son usuarios residenciales y generales que consumen hasta 24 kilovatios de potencia, radicados en los departamentos mencionados, zonas caracterizadas por temperaturas extremas y un mayor uso de sistemas de refrigeración durante gran parte del año.

El anuncio se apoya además en un diagnóstico elaborado por el Ente Regulador junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que revela marcadas diferencias en los promedios de facturación según la región.

Anta presenta el promedio más alto de facturación residencial, con $91.355 está Anta, seguida por Orán, con $69.496, y el departamento San Martín, con $64.491.

Saravia recordó que "la zona cálida de Salta tiene doble subsidio y un mayor tope de consumo establecido por la Nación", y explicó que, ante la falta de definiciones nacionales sobre la continuidad y modalidad de los subsidios energéticos, el organismo provincial resolvió avanzar con una normativa propia para evitar perjuicios a los usuarios.

En ese sentido, el Ente dispuso que EDESA S.A. aplique consumos base diferenciales de acuerdo con la clasificación bioambiental, contemplando límites más altos para las regiones de mayor demanda energética. La resolución establece que el Departamento Rivadavia queda comprendido dentro de la Zona Bioambiental "Muy Cálida", con consumos diferenciales de hasta 550 kWh por mes.

"Por instrucciones del gobernador, habilitamos un plan de pago para todos los usuarios residenciales de las zonas cálidas".

Los departamentos Anta, Orán, General San Martín, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria integran la Zona Bioambiental "Cálida", con un tope de 370 kWh mensuales.

En el resto de la provincia se aplican los consumos base generales previstos por la normativa nacional.

En cuanto al esquema de subsidios, Saravia detalló que en la provincia existen 21 mil usuarios de energía eléctrica con exenciones que van del 60 al 100 por ciento, incluyendo merenderos, centros vecinales, clubes, geriátricos y otras instituciones sociales.

A esto se suman 132 mil familias incluidas en la tarifa social, dentro de un universo aproximado de 360 mil usuarios totales, que corresponden a hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Además, 106 mil usuarios de zonas cálidas abonan el servicio con descuentos que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento, mientras que 1.098 personas reciben subsidios por situación de indigencia. "Salta sigue apoyando con un esquema social", subrayó el titular del Ente.

Finalmente, Saravia se refirió a la actualización de tarifas y aclaró que los incrementos están estrictamente limitados. "No se puede aumentar más allá de lo que publique el INDEC", afirmó, y explicó que solo el 45% del total de la factura corresponde a EDESA. "Si la inflación es del 1%, solo se le reconoce a la empresa hasta un 0,45%. Es decir, funciona como un freno al tarifazo. Con el agua ocurre exactamente lo mismo", concluyó.