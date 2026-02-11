Rosario Lerma: Inquietantes símbolos en el edificio de la Municipalidad

Lo que parecía una jornada laboral habitual terminó convirtiéndose en un episodio tan insólito como inquietante en la Municipalidad de Rosario de Lerma. Cerca de las 15, empleados que regresaban a sus tareas tras el receso del mediodía se encontraron con una extraña escena en pasillos del edificio comunal.

Las imágenes registradas en el lugar muestran paredes manchadas con marcas de manos realizadas con labial rojo, mensajes escritos con el mismo elemento cosmético, pétalos de flores esparcidos en el suelo, restos de ceniza de color gris oscuro y una flor de cala colocada de manera deliberada en uno de los rincones. Este último detalle no pasó desapercibido: la cala es una flor que, en el imaginario popular, suele asociarse a la muerte o a funerales.

La combinación de estos elementos despertó sorpresa, desconcierto y múltiples especulaciones entre el personal municipal y los vecinos que tomaron conocimiento del hecho. Mientras algunos interpretaron la escena como un acto de vandalismo, otros plantearon la posibilidad de que se tratara de algún tipo de ritual esotérico, práctica conocida como "macumba".

Tras la difusión de las imágenes, la Municipalidad realizó una publicación en sus redes sociales oficiales. Sin profundizar en lo ocurrido ni brindar precisiones sobre una investigación en curso, el mensaje estuvo dirigido a la comunidad en general: "Queridos vecinos: solicitamos que no tiren basura ni elementos de dudosa procedencia en el edificio público de la Municipalidad. Muchas gracias."

Lejos de disipar las dudas, el comunicado generó nuevas preguntas. El contenido visual de las fotografías -el uso de labial rojo, los pétalos, la flor y los mensajes escritos- reforzó entre muchos la idea de que no se trató de un hecho casual, sino de una puesta en escena intencional.

Hasta el momento, no se informó oficialmente quiénes serían los responsables ni cuál habría sido la motivación detrás del episodio. Tampoco se confirmó si se realizaron denuncias formales o si existen registros de cámaras de seguridad que permitan esclarecer lo sucedido.

En el ámbito local, las versiones se multiplicaron. Algunos hablan de un supuesto ritual "de amor", mientras que otros sostienen que podría tratarse de una práctica vinculada al daño o a una "atadura" dirigida a alguna persona del entorno municipal. Por ahora, todas las hipótesis se mueven en el terreno de la especulación.

Lo cierto es que el hecho generó preocupación entre los trabajadores del edificio y llamó la atención de los vecinos, no solo por lo extraño de la escena, sino por haberse producido en un espacio público y en pleno horario laboral.

Mientras se aguarda información oficial que permita aclarar lo ocurrido, el episodio quedó instalado en la conversación cotidiana de Rosario de Lerma como una postal tan llamativa como inquietante, que rompe con la rutina institucional y deja abierto un interrogante sobre sus verdaderas intenciones.