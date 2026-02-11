Salta se prepara para el Jueves de Comadres

El Jueves de Comadres es una celebración popular del Noroeste Argentino, más fuerte en Jujuy que en Salta, el jueves previo al sábado de carnaval. Es un día dedicado a la amistad entre mujeres: las comadres. Se juntan a festejar, cantar, bailar, compartir comida y bebida, y renovar ese lazo de complicidad que va más allá del parentesco. Existe un compromiso simbólico ya que muchas veces se "eligen" comadres para toda la vida, reforzando un vínculo afectivo y social.

Pero las cosas van cambiando en nuestra provincia y existe. Antes se lo negaba, pero desde hace unos años hay una política de rescate de lo cultural ancestral. La Secretaría de Cultura de la Provincia a través del Mercado Artesanal de Salta y en forma conjunta con las Asociaciones de Artesanos tiene su propuesta con sus propias artesanas, copleras y comadres que bajan de los cerros a festejar. Es por eso que por estos días, las Comadres se preparan. Esto ocurre en la casa de los Báez. Ayer, Viviana le abrió la puerta a El Tribuno, para mostrar cómo se preparar para este jueves, cuando a partir de las 17, en la histórica casa de Villa Primavera, esta familia que lleva el Carnaval en la sangre reciba a los visitantes.

El Jueves de Comadres ahora es mucho más que una celebración previa al Carnaval: es un espacio de encuentro profundo entre mujeres, de conversación sincera, de acompañamiento y de comunidad. Así lo explica Teófila Urbano, integrante de la Comunidad Indígena Collas Unidos, de San Antonio de los Cobres, quien destaca la importancia que esta fecha tiene para las mujeres del campo.

"Para nosotras el Jueves de Comadres es muy importante, porque es cuando nos juntamos mujeres, mujeres y mujeres", señala divertida. Durante gran parte del año, la vida rural, marcada por el pastoreo de ovejas, cabras y ganado, mantiene a las familias dispersas.

El Desentierro del Carnaval, en el Mercado Artesanal, será el sábado 14 de febrero, desde las 11, con venta de comidas y la actuación de Daniel García, grupo Ilusión Salteña y Thiago Corregidor.

El encuentro suele realizarse en una casa, donde la anfitriona prepara la comida y cada comadre aporta algo para compartir. Allí comienzan las charlas: se cuentan las vivencias del año, se habla de los ahijados, de la crianza, de las alegrías y también de las preocupaciones.

"El padrino y la madrina son como los segundos padres de los hijos", explica Urbano. Cuando hay dificultades, con los chicos, en los matrimonios o en la vida familiar, se recurre a ellos para aconsejar, acompañar y ayudar a reflexionar. Esa red de contención es parte esencial del tejido social que se refuerza en cada Jueves de Comadres.

Este espíritu comunitario tendrá su expresión en la ciudad con el Jueves de Comadres, el 12 de febrero, en el Mercado Artesanal de Salta, con actividades abiertas a todo el público: a las 19 comienza todo con la ronda de copleras con la participación de los grupos Las Viajeritas y Payru Apaza y a las 20 se realizará el Homenaje a Severo Báez. A las 21.30 se realizará la Chaya de los Trajes de la Comparsa Los Alegres del Mercado Artesanal y convite en el mojón.