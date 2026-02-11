Moldes: Cuidar a los adultos mayores con Verano en Movimiento

En el marco del proyecto "Verano en Movimiento", el municipio de Coronel Moldes lleva adelante una propuesta especialmente pensada para acompañar a los adultos mayores, promoviendo el envejecimiento activo, el bienestar y la participación social.

Actualmente, 28 adultos mayores forman parte de este proyecto que se desarrolla de manera totalmente gratuita, por disposición del intendente Omar César Carrasco, quien sostiene la importancia de que los adultos mayores cuenten con espacios pensados para ellos, donde puedan sentirse valorados, contenidos y acompañados.

Los participantes son trasladados en tráfic municipal hasta las instalaciones del ex Hogar de Ancianos, donde los martes y jueves disfrutan de una agenda de actividades recreativas, culturales y de movimiento. Entre ellas se destacan los talleres de cocina saludable, huerta y artística, además de espacios de gimnasia y movimiento, encuentros de expresión y socialización, y salidas recreativas, como la visita al parque de agua.

Estas actividades no solo fomentan hábitos saludables, sino que fortalecen los vínculos, la autoestima y el sentido de pertenencia, demostrando que el envejecimiento activo es clave para una mejor calidad de vida. "Desde el municipio se continúa trabajando para que los adultos mayores de Coronel Moldes tengan su lugar, su tiempo y su espacio, reconociendo el valor que aportan a la comunidad y acompañándolos en cada etapa de la vida" indicaron.

El jefe comunal reafirmó su compromiso con políticas públicas que ponen en el centro a las personas, entendiendo que cuidar, acompañar y generar espacios de encuentro para los mayores no es solo una acción social, sino una decisión política que apuesta a una comunidad más integrada, activa y con mejor calidad de vida.