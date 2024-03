VIDEO Insólito, le "robaron" la camiseta en pleno partido y anotó un gol con otro apellido

Un insólito momento se vivió en el partido entre Instituto y Argentinos Juniors en Alta Córdoba cuando el goleador del Bicho, Maximiliano Romero, sufrió el robo de su camiseta en pleno partido, mientras se encontraba en el banco de suplentes. Por esa razón tuvo que usar la de un compañero.

La curiosa escena ocurrió durante el entretiempo del encuentro, de acuerdo a lo que el mismo futbolista relató en diálogo con TNT Sports. “En el primer tiempo fuimos al banco y después cuando vine al segundo ya no estaba más, me desapareció la remera y justo el técnico me llamó”, contó.

“Pudimos improvisar con esta camiseta”, agregó, en referencia a la remera número 25 que le prestó su compañero Lucas Gómez. Cabe destacar que Romero había estado en duda de integrar el banco de suplentes hasta último momento. El ex-Racing ingresó a los 12 minutos del complemento y marcó el 1 a 1 para el Bicho de La Paternal en el Monumental de Alta Córdoba.

Vale aclarar que la improvisación de Argentinos Juniors está permitida por el reglamento, por lo que el árbitro Nicolás Lamolina autorizó su implementación sin inconvenientes.

No obstante, lo que parecía una historia de “inseguridad” en pleno partido dio un giro cuando el entrenador de Argentinos, Pablo Guede se encontraba en conferencia de prensa. Cuando le preguntaron sobre el supuesto robo de la camiseta, el DT lo confirmó, pero un auxiliar del Bicho le dijo en ese momento que la prenda había aparecido. “Nos hicieron una joda, no la robaron... escondieron la camiseta”, concluyó, entre risas.