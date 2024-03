Salteños y santiagueños ponen en marcha el torneo Norte Grande

Desde la Unión Argentina de Rugby bajó un mensaje claro para las uniones provinciales relacionado a los regionales: organizar torneos más cortos. La entidad hizo un recorte importante de gastos, esa es la razón por la que se jugarán competencias de menor extensión, una de ellas el Regional del NOA, y como consecuencia de esa decisión es que surge el torneo Norte Grande, que arrancará hoy solo con equipos de Salta y Santiago del Estero.

Pero habrá relación entre las dos competencias, puesto que el certamen entre salteños y santiagueños definirá las plazas que tendrá cada unión en el próximo Regional del NOA 2024. En forma paralela, los clubes tucumanos disputarán su propio torneo, el Anual.

El torneo Norte Grande tendrá la participación de ocho clubes, cinco de Salta y tres de Santiago del Estero; se jugará en cuatro divisiones, a las habituales primera e intermedia se le sumarán las divisiones M19 y M17 para darle rodaje a los juveniles.

Por la unión salteña competirán Jockey Club, Gimnasia y Tiro, Tigres RC, Universitario RC y Tiro Federal, mientras que desde la vecina provincia se sumarán Old Lions, Santiago Lawn Tennis y Santiago RC.

El formato será de todos contra todos en una fase regular de siete fechas, quienes finalicen entre los cuatro primeros puestos clasificarán a semifinales, de ahí surgirán los finalistas y posteriormente el primer campeón del Norte Grande. En total se utilizarán nueve fechas.

Los dos finalistas ganarán las plazas para jugar la zona campeonato del Regional del NOA y los otros seis irán a jugar la zona ascenso. Bajo este sistema podría darse el curioso caso que Old Lions, vigente campeón del Regional del NOA, no participe en la edición de este año sino está entre los finalistas del Norte Grande. Algo similar ocurriría con el Jockey Club, que terminó quinto el año pasado y fue el mejor entre los de nuestra provincia. Ambos podrían terminar jugando en la categoría de ascenso si los resultados no los acompañan.

La primera fecha

En la fecha inicial del Torneo Norte Grande habrá dos duelos entre salteños, uno entre santiagueños y el restante entre equipos de ambas uniones.

En nuestra ciudad jugarán Jockey Club (local) frente a Tiro Federal, en intermedia a las 19.30 y en primera a las 21, y Gimnasia y Tiro recibirá en Altos de Medeiros a Tigres, a las 15.30 en intermedia y a las 17 en primera.

Además, Universitario RC jugarán en El Huaico frente a Santiago Lawn Tennis en intermedia (15.30) y primera (17). La primera fecha se completará con Old Lions vs. Santiago RC. En M17 y M19 se darán los mismos cruces.