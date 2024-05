Ley de Bases: Romero reiteró que el kirchnerismo destruyó la matriz energética del país

Durante el análisis de comisión, el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, lamentó la ausencia de su par por Formosa José Mayans, quien lo había acusado de "mentir", cuando dijo que el "kirchnerismo había destruido la matriz energética del país.

"Vuelvo a repetirlo: sí, la arruinó", reiteró Romero, y paso siguiente detalló las acciones que había llevado a esta situación. "Perdimos el autoabastecimiento. Importamos más de 30.000 millones de dólares de gas. Fueron un negociado esos barcos que esperaban para descargar. que se compraban a Venezuela. Barcos triangulados", detalló el senador.

El kirchnerismo gobernó 20 años... YPF no volvió querido colega. Lamentamos la ida de YPF de Salta, porque en 20 años no volvió. Y también en 20 años, Formosa y Chaco siguen sin gas, porque el gasoducto es solamente un proyecto frustrado, de caños abandonados en la ruta 81. No tiene tren camino a Formosa", agregó.

Sigue el tratamiento

El senador por Salta, expresó que quienes "no somos la oposición queremos que el pais vance, y que tengamos una ley".

"Es posible incluso que para lograr el consenso tengamos que hacerle algunos toques, pero una cosa es tocar algunos artículos y otra cosa es la destrucción de la ley y de la media sanción de la Cámara de diputados.

Mañana se reanudará la tercera jornada con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la comisión Presupuesto y Hacienda. Guberman responderá por la restauración la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Se trata de uno de los capítulos sujetos a sufrir modificaciones ya que aglomera a gran parte de los gobernadores de la Patagonia en su contra.

A su vez, se tocarán otros ítems que consiguieron la luz de verde de Diputados como la moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social; blanqueo de capitales; cambios en el régimen simplificado; eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI); y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.