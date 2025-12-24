Por venganza, un vecino dejó paralítica a una joven

Una chica de 16 años fue víctima de un brutal ataque cuando fue a comprar a un kiosco y un hombre le disparó por la espalda. Ocurrió en Laferrere, partido de La Matanza.

El terrible episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y muestran que la adolescente estaba esperando afuera del comercio a que terminara de comprar otro cliente, cuando cayó desprevenidamente al piso.

El cuadro de la joven, identificada como N.R., es grave. No corre riesgo de vida, pero el disparo le afectó directamente a la médula y vértebras. Esto provocó que perdiera la movilidad de las piernas y quedara paralítica.

El cliente que estaba a su lado se subió rápidamente al auto que conducía su familia y huyó de la escena. Los disparos fueron desde la esquina y apuntaban hacia todos lados.

A la víctima la cargaron en brazos entre tres y la subieron a un auto para trasladarla de urgencia al Hospital Teresa Germani.

Un disparo para vengarse

Según declaró una vecina a TN, el atacante había tenido una pelea con uno de los hermanos de la víctima. Este último se fue a su casa, sin embargo, el agresor volvió con su moto y le disparó a la adolescente para vengarse.

"Tiraban tiros, pudo haber sido cualquiera. Había una persona que estaba en un coche con los hijos y la señora. El hombre fue a comprar. Tuvo mala suerte la chica, habiendo un montón de gente, pudo haber sido para cualquiera", contó la mujer.

Luego del episodio, la familia de la víctima fue a tomar represalias en la casa del acusado. En ese contexto, la madre del supuesto agresor fue herida con un tiro en la cabeza, y se encuentra en gravísimo estado.

Como última escena de esta secuencia de extrema violencia, la familia del atacante volvió a la casa de la víctima de 16 años, para intentar prender fuego la vivienda. Tras una serie de allanamientos, el agresor se entregó.