Asistencia a familias afectadas por el temporal en Colonia Santa Rosa

Luego del fuerte temporal que afectó al norte de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Mario Mimessi, reforzó la asistencia a las familias que resultaron damnificadas por el fenómeno climático. A partir de los relevamientos realizados de manera conjunta con cada Municipalidad, se detectaron nuevas necesidades en distintas localidades, entre ellas Colonia Santa Rosa, donde se registraron 22 familias afectadas y se mantuvo un contacto permanente con las áreas de Acción Social locales.

En ese marco, desde la cartera provincial se concretó la entrega de chapas, camas, colchones, cuchetas, frazadas, prendas de vestir, calzados, pañales, alimentos, agua y otros elementos de primera necesidad, con el objetivo de dar respuesta inmediata a las demandas más urgentes de los vecinos. Esta asistencia se suma a la ayuda inicial que ya habían brindado los municipios con recursos propios.

Cabe destacar que la intervención provincial amplía los recursos aportados en una primera instancia por los gobiernos municipales, a través de fondos descentralizados destinados específicamente a la atención de situaciones de emergencia. Además, se registraron dos viviendas afectadas en la localidad de Pichanal y cuatro en Hipólito Yrigoyen, donde también se dispuso el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

De acuerdo con los protocolos establecidos para garantizar una respuesta más eficaz ante este tipo de contingencias, que fueron articulados mediante capacitaciones brindadas por el Ministerio de Desarrollo Social a las áreas municipales intervinientes, una vez producido el evento climático y detectadas las necesidades, los municipios brindan la contención inicial con elementos básicos. En los casos en que la magnitud de la situación lo requiere, el Gobierno provincial coordina la entrega de refuerzos a través de este Ministerio.

Además de la asistencia por el temporal, el Ministerio de Desarrollo Social continúa con los operativos de acompañamiento a familias afectadas por incendios estructurales. En ese sentido, se brindó apoyo y distintos elementos a vecinos de El Galpón, Cerrillos y Embarcación, localidades donde se registraron focos ígneos en viviendas familiares.