Operativos de tránsito y controles de alcoholemia sorpresivos

Desde el martes se reforzaron los controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

El operativo está a cargo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y se concentrará en el microcentro y en zonas de alta circulación, como el área del mercado Cofruthos, donde se buscará prevenir infracciones frecuentes como el doble estacionamiento y los excesos de velocidad.

Habrá agentes fijos, móviles, patrullajes en motos y bicicletas, además de cortes momentáneos y filtros preventivos.

Además, se informó que mañana 25 de diciembre, con el objetivo de generar seguridad y orden, se realizarán controles de alcoholemia sorpresivos en distintos sectores de la Capital.