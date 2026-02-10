Reforma electoral en Salta: "Es reinstalar un sistema que ya fue cuestionado"

La controversia se anticipa con cruces de opiniones entre aquellos que aseguran que el proyecto es un retroceso en la política salteña al emular un sistema similar a la ley de lemas, derogada por decreto en el año 2002 y los que afirman se trata de una necesaria actualización de las normas electorales para ampliar la oferta democrática en las elecciones.

El abogado constitucionalista Ricardo Gómez Diez sostuvo que el proyecto del nuevo sistema electoral que ya ingresó a la Cámara de Diputados, resulta "desaconsejable".

El ex vicegobernador provincial, exdiputado y essenador nacional por Salta, argumentó también que este mecanismo distorsiona la voluntad del elector, ya que "un ciudadano puede votar por Carlos y, por arte de magia, ese voto termina beneficiando a Diego".

Elecciones de intendentes

El proyecto también extiende este esquema a la elección de intendentes y contempla la conformación de frentes y alianzas tanto para cargos ejecutivos como legislativos. Para el oficialismo, se trata de una herramienta para mejorar la gobernabilidad y garantizar una representación más fiel al voto popular. Para la oposición, en cambio, es una señal de alarma sobre el uso de las reglas electorales como herramienta de poder.

Según explicó Gómez Diez, el debate sobre este esquema ya se dio en la provincia de Salta y permitió construir un amplio consenso político y social para su eliminación. En ese sentido, advirtió que "no es bueno volver al pasado" ni reinstalar un sistema que en su momento fue cuestionado.

Con el inicio de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, la reforma electoral promete convertirse en uno de los debates más intensos del año político en Salta.

Modernización institucional o estrategia electoral: la discusión está planteada y, esta vez, excede largamente los muros de la Legislatura.

Frida Foseca: "Volver a las ideas programáticas"

"Hay que destacar, que uno de los objetivos claves de esta reforma es volver a discutir ideas programáticas por frentes. Es decir, que el electorado va a tener la oportunidad, no ya solo de elegir dentro de cada uno de los frentes aquellos candidatos que mejor representen esas ideas según el criterio de cada elector, sino fundamentalmente poder seleccionar ideas pogramáticas" aseguró la diputada Frida Fonseca Lardies.

"Cada uno del frente hará sus propuestas, sus planteos políticos, ideológicos, con respuestas sociales a cada uno de los problemas que la comunidad le interesa e independientemente de los candidatos, el elector va a tener la oportunidad de seleccionar cuál es el programa de gestión de gobierno que le interesa empoderar para que ejerza en la representación popular. El mecanismo no reemplaza partidos políticos, no crea estructuras artificiales, sino que por el contrario fortalece los partidos y los frentes existentes. Además, la reforma exige y plantea reglas claras de presentación y adhesión de las listas", afirmó la legisladora provincial por Capital.

Nicolás Arce: "En el oficialismo están nerviosos y con miedo"

"Son manotazos de ahogado. El gobernador Sáenz sabe que no llega bien a 2027. Sabe que muchos ministros y gente que nunca laburó va a tener que salir a trabajar. Entonces están asustados y van a buscar cualquier artilugio" expresó el diputado provincial por La Libertad Avanza, Nicolás Arce.

"Pero yo estoy convencido que con la política del presidente Javeri Milei , con nuestra candidata, si Dios quiere, ojalá lo sea, Emilia Orozco esto se va a terminar, se va a cortar. Por fin se va a poner un freno al kirchnerismo, al peronismo o no sé de qué partido son, porque es una mezcla de esto y el gobernador quiere conseguir aliados y esa es la razón de este proyecto. Está totalmente asustado, nervioso y busca raspar la olla, escarbar la olla para sacar alguna ventaja hasta las elecciones del año que viene".

"En mi caso particular yo digo que son manotazos de ahogado, porque han elegido atacarme con mentiras. Yo estoy atravesando un juicio por una indemnización en una empresa que trabajé hasta el 2014 y ahora inventaron que yo robé y un monton de cosas que evidencian el temor a la oposición".