Payogasta se encuentra en una situación crítica

La Comisión de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, legisladores provinciales y autoridades municipales analizaron lo sucedido el mes pasado en Payogasta. En ese marco de trabajo, acordaron sugerir al Poder Ejecutivo Provincial la posibilidad de declarar la Emergencia y/o Desastre Agropecuario por granizo para productores hortícolas de ese municipio, a partir del 15 de enero de 2026 hasta el 15 de enero de 2027.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, encabezó la actividad en la que pusieron a consideración el informe elaborado por un equipo técnico de la secretaría, el cual realizó un relevamiento territorial en los campos afectados de cultivos de hortalizas.

Afectados

La jefa del Programa Emergencia Agropecuaria, Candela Villalpando, informó que la tormenta con intensa caída de granizo perjudicó a 78 pequeños productores de tomate, pimiento morrón, pimiento para pimentón, cebolla y zapallito, afectando cultivos en distintas etapas de desarrollo y crecimiento de los cultivos, provocando daños en follaje, flores y frutos en una superficie de 111 hectáreas, causando pérdidas económicas superiores a los 590 millones de pesos.

Participaron en la reunión el intendente de Payogasta, Lucas Arapa; el diputado provincial Sergio Parra; el senador provincial Manrique Burgos y el diputado provincial Miguel Plaza, ambos por Cachi. Además, participaron representantes del INTA, del SENASA y la Dirección General de Rentas.

