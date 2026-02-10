Citó a una menor en Vaqueros, le tendieron una trampa y cayó

Un hombre de 31 años fue detenido tras intentar concretar un encuentro con una menor de 13 años a la que había contactado por redes sociales con fines sexuales. El arresto se produjo en un operativo simulado realizado en la localidad de Vaqueros, luego de que la madre de la niña denunciara la situación ante la Justicia.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó al acusado por el delito de grooming. Según la investigación, el hombre mantuvo reiterados contactos virtuales con la adolescente mediante redes sociales.

El caso se inició el 2 de febrero, cuando la madre de la menor revisó el teléfono de su hija y descubrió conversaciones inapropiadas con un adulto. De acuerdo con la denuncia, el hombre insistía en mantener contacto con la niña e incluso intentó coordinar un encuentro presencial.

Para proteger a su hija y reunir pruebas, la mujer decidió hacerse pasar por la menor en los chats. De ese modo logró conservar los mensajes y confirmar que el imputado continuaba insistiendo.

Con esa información, la Fiscalía dispuso un operativo junto a personal de la Brigada de la UR1-COM11. En la madrugada del 7 de febrero se coordinó un encuentro simulado en un corredor de colectivo de Vaqueros. Cuando el hombre se presentó en el lugar con la intención de reunirse con la supuesta menor, fue interceptado y detenido por policías.