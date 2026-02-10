"Lo mataron como si fuera un pedazo de carne": dolor por el crimen en Batán

La mujer de Lucas Nahuel Larroque, el joven de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Batán, lamentó que a la víctima la mataron "como si fuera un pedazo de carne".

Rocío sostuvo que se encontraba con Lucas en el local bailable Momentos "porque había una gresca pensando que estaba" una de sus hijas: "Ella se había metido a sacar una de sus amigas porque le estaba pegando una chica de 18 o 19 años. También estaban su papá y su mamá".

"Yo intento sacar a mi hija porque el papá de esta chica le pega una trompada en la nariz, le di dos cachetazos, me levanto y este hombre me quiere pegar a mí", manifestó Rocío, a la vez que dijo: "Lucas estaba detrás mío sin hacer nada y le digo 'amor me quiere pegar'. Se acerca y este hombre viene, le da una piña y lo tira al piso".

La joven recordó que "lo miró cuando ya estaba en el suelo" y el presunto autor del crimen "le da una patada" y añadió: "Salgo a correrlo, le reviento mi teléfono en la cabeza y se me zafa", al tiempo que después "le propinó una segunda patada" en el cráneo y le causó la muerte en el acto.

"La ambulancia tardó muchísimo, pedí ayuda, había un patrullero y nadie hizo nada, todos filmaban como se estaba muriendo", recriminó Rocío, quien reclamó justicia por Lucas: "Espero que no salga más porque tengo al marido y al papá de mi hijo en un cajón".

El único detenido por el salvaje asesinato fue identificado como Lautaro Vieytes Galván, según informaron fuentes policiales.