Desagües resueltos y cloacas en marcha tras años de espera

Sin lugar a duda que algo está cambiando en Cerrillos. Después de más de una década sin intervenciones de fondo, los barrios Las Palmas y Cielos del Sur comienzan a ver respuestas concretas a problemas históricos de inundaciones y cloacas colapsadas. También se suma un proyecto de saneamiento en Los Arcos.

En una reunión con vecinos, el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, detalló las obras que se vienen ejecutando desde hace dos años y que, según afirmó, apuntan a resolver déficits estructurales que nunca fueron atendidos por gestiones anteriores.

"Durante años estos barrios estuvieron olvidados. Tenían dos problemas graves: el ingreso permanente de agua desde el Inta y un sistema de pozos cloacales mal construido que colapsó al poco tiempo", expresó el jefe comunal. Uno de los avances centrales es la construcción de 25 kilómetros de terrazas de desagüe en conjunto con el Inta, una obra que permite encauzar el agua que históricamente ingresaba a Las Palmas y provocaba inundaciones recurrentes.

"Hoy ese problema estructural está solucionado. Estas terrazas no solo protegen al barrio, sino que también ayudan a desagotar el agua que entra a la ciudad. Es un beneficio doble", sostuvo Borelli.

El inicio de una obra

En paralelo, se anunció el inicio de la obra de una planta impulsora de líquidos cloacales, que comenzará la próxima semana si las condiciones climáticas lo permiten. La infraestructura permitirá dejar atrás el sistema de pozos individuales y comunitarios que durante años generó contaminación y riesgos sanitarios.

"Esta obra ya fue licitada, ya se pagó el anticipo y en los próximos días se empieza. Va a permitir que más de 600 vecinos de Las Palmas y alrededor de mil personas de Cielos del Sur tengan cloacas como corresponde", remarcó.

La obra cobra mayor relevancia en una zona con fuerte proyección urbana y crecimiento de loteos, donde la falta de planificación había profundizado los problemas.

Durante el encuentro, el intendente reconoció además las limitaciones del municipio para afrontar obras de gran escala sin apoyo externo. "Cerrillos tiene 120 barrios. No tenemos recursos propios para hacer todo solo. Por eso gestionamos permanentemente con la Provincia y otros organismos. Si no, estas obras no existirían", admitió.

"Hacemos mucho"

Borelli también hizo una autocrítica sobre la falta de comunicación con los vecinos: "Mi falla es no mostrar todo lo que se hace. Pasamos el día gestionando, recorriendo organismos, tocando puertas. Muchas veces no lo comunicamos como deberíamos".

Más allá de los anuncios, los vecinos valoraron que, después de años de promesas incumplidas, comiencen a materializarse soluciones concretas. Sin embargo, persiste el reclamo por el tiempo perdido.

Durante más de 15 años, Las Palmas y Cielos del Sur convivieron con inundaciones, pozos desbordados y falta de servicios básicos, mientras la urbanización avanzaba sin controles ni inversiones acordes. Recién en los últimos dos años comenzaron a ejecutarse obras esenciales que hoy se presentan como "históricas", pero que, en rigor, debieron haberse realizado desde el inicio del desarrollo de estos barrios. También el centro de Salud de Los Pinos tuvo sus arreglos importantes, cuando esta responsabilidad es de Provincia, es decir que los sectores de la ruta 21 están siendo atendidos. Participaron de la reunión además de los vecinos, legisladores provinciales, concejales y autoridades policiales.