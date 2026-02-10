Crimen en Santa Cecilia: el padre del acusado presentó pruebas

La investigación por el homicidio de Ricardo Cruz (37) en barrio Santa Cecilia avanza con un foco cada vez más definido sobre la figura de L.L.G. (20), conocido como "Pollo". Fuentes de la causa sostienen que su situación procesal se complica a partir de dos elementos centrales: el intento de robo del celular de la víctima como disparador del ataque y la aparición de prendas suyas con posibles rastros de sangre que fueron entregadas por su propio padre.

El hecho ocurrió en la madrugada del 6 de febrero, alrededor de las 3, en la zona de avenida Felipe Varela y Chacho Peñaloza. Según los testimonios recabados, el conflicto se habría originado cuando "Pollo" intentó quitarle el teléfono celular a la víctima.

Esa secuencia es hoy uno de los puntos de análisis: los investigadores sostienen que, ante la resistencia de Cruz, el Pollo utilizó un arma blanca para doblegarlo. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por un shock hipovolémico a causa de una puñalada que perforó órganos vitales, dato técnico que consolidó la hipótesis de un homicidio doloso.

Pero lo que más llamó la atención de los pesquisas fue lo ocurrido inmediatamente después del ataque.

Herido y corrió

Testigos declararon que, aun herido, Cruz salió corriendo con el teléfono en la mano, mientras los agresores lo perseguían con la intención de recuperar el aparato. Para la Fiscalía, ese detalle resulta determinante: el crimen no se habría dado en el marco de una simple pelea, sino en un contexto directamente vinculado al desapoderamiento del celular.

Ese encuadre es el que permitió avanzar hacia una imputación por homicidio calificado criminis causae, figura que agrava la pena cuando se mata para facilitar otro delito o para procurar impunidad.

Un pantalón con sangre

A ese cuadro se suma otro dato que complicó aún más a "Pollo". Luego del hecho, su propio padre se presentó ante la Policía y entregó prendas de vestir que pertenecerían a su hijo. Entre ellas se encontraba un pantalón corto blanco con manchas de aspecto compatible con sangre, que quedó inmediatamente secuestrado para ser sometido a peritajes.

Las fuentes consultadas explicaron que ese hallazgo reforzó la hipótesis de que, tras el ataque, el principal sospechoso intentó cambiarse de ropa y desprenderse de evidencias. Varios testigos relataron además que habría pedido a su entorno silencio sobre lo ocurrido y que trató de instalar la versión de que "no había pasado nada".

Cómplices en la mira

La acusación también alcanza a S.J.A. (25) y J.F.P. (24), conocido como "Dylan", a quienes se les atribuye haber participado de la persecución de la víctima y de las maniobras posteriores para intentar encubrir el hecho. Los investigadores consideran que actuaron de manera coordinada y que su intervención fue funcional al desenlace fatal.

El trabajo de la Unidad de Investigación UGAP, el relevamiento de cámaras de seguridad, las pericias criminalísticas en la escena y los testimonios presenciales permitieron identificar a los sospechosos y reconstruir los distintos tramos de la secuencia.

Cómo sigue la causa

Ahora los tres implicados deberán comparecer a una audiencia para ser notificados formalmente de los cargos y ejercer su defensa. En ese escenario, las miradas de la investigación siguen puestas principalmente sobre "Pollo": para la Fiscalía, el intento de robo del celular, la puñalada mortal y los movimientos posteriores conforman un mismo hilo conductor que lo ubica como el principal responsable del homicidio de Cruz.