8 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Minería en Salta
Inseguridad
Inseguridad en Salta
Robo de auto en Salta
Secuestro de vehículo
Volviendo a Clases
Copa Davis
Espacio público recuperado
DDHH
Policiales

Marcha de antorchas para pedir Justicia por el crimen de Ricardo Cruz en barrio Santa Cecilia

A partir de las 20 horas en inmediaciones de las calles Martín Fierro y Cresseri, lugar donde el hombre fue asesinado cuando regresaba a su casa en la madrugada luego de trabajar.
Domingo, 08 de febrero de 2026 13:06
Familiares y amigos de Ricardo Cruz, el hombre de 37 años que fue asesinado en barrio Santa Cecilia, convocan a una marcha con antorchas mañana a partir de las 20 horas. El encuentro para pedir justicia por la muerte del hombre, ultimado en horas de la madrugada cuando llegaba de trabajar, será detrás de la escuela del barrio Santa Cecilia, sobre calles Martín Fierro y Cresseri, el mismo lugar donde sucedió el crimen.

Cruz, de 37 años, fue hallado sin vida en calle Martín Fierro, a pocos metros de la comisaría 10, con heridas de arma blanca en el pecho. El crimen se produjo entre las 2 y las 3.30 de la madrugada, en medio de un apagón que dejó a oscuras gran parte del sector cercano a la avenida Felipe Varela.  En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, los peritos del CIF detectaron rastros de sangre que se extienden por al menos dos cuadras, lo que indicaría que la víctima habría sido agredida en movimiento o intentó desplazarse antes de caer.

