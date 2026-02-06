PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
6 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

temporal en metan y el galpon
Inundaciones
Artes Marciales Mixtas
Hospital Materno Infantil
Santa Cecilia
Manuel Adorni
Temporal en Metán
Pablo Quirno
temporal en metan y el galpon
Inundaciones
Artes Marciales Mixtas
Hospital Materno Infantil
Santa Cecilia
Manuel Adorni
Temporal en Metán
Pablo Quirno

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Tres detenidos por el asesinato del barrio Santa Cecilia

La víctima, de 37 años, fue hallada con una herida de arma blanca en el pecho.
Viernes, 06 de febrero de 2026 16:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tres personas de 20, 24 y 25 años fueron detenidas en las últimas horas en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 37 años ocurrido en el barrio Santa Cecilia, informaron fuentes judiciales.

Notas Relacionadas

La causa es dirigida por la fiscal penal Luján Sodero, de turno en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso una intervención integral tras confirmarse que la víctima presentaba una herida de arma blanca en el pecho.

Desde el primer momento se activó el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que llevó adelante la documentación de la escena, tareas investigativas y el examen cadavérico inicial. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El Departamento de Criminalística realizó el abordaje técnico en el lugar del hecho, con tomas fotográficas, planimetría y levantamiento de indicios. El examen practicado en la escena confirmó que la lesión que presentaba la víctima era compatible con el uso de un arma blanca.

En paralelo, personal de la Unidad de Investigación UGAP, dependiente del D.I.C., desplegó tareas de campo que incluyeron el relevamiento de testigos presenciales y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Estas medidas permitieron identificar a los presuntos involucrados y avanzar con las detenciones.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD