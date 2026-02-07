Tres detenidos por el crimen a puñalada en Santa Cecilia

La investigación por el homicidio de Ricardo Cruz, ocurrido en la madrugada de ayer en barrio Santa Cecilia, registró un avance en las últimas horas con la detención de tres personas, entre ellas el presunto autor material del crimen, un hombre conocido en la zona con el apodo de "El Pollo".

Cruz, de 37 años, fue hallado sin vida en la calle Martín Fierro, a pocos metros de la comisaría 10, con una herida de arma blanca en el pecho.

El ataque se produjo entre las 2 y las 3.30 de la madrugada del 6 de febrero, en medio de un apagón que dejó a oscuras gran parte del sector cercano a la avenida Felipe Varela, situación que complicó desde el inicio la reconstrucción precisa de lo ocurrido.

Desde el primer momento, los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de un asalto violento, ya que la víctima no tenía consigo su teléfono celular ni su billetera. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir elementos que abrieron nuevas líneas de análisis y que obligan a no descartar otros posibles móviles del homicidio.

La fiscal penal Luján Sodero Calvet, de turno en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), informó que, en el marco de la causa, se dispuso la detención de tres jóvenes de 20, 24 y 25 años, quienes fueron identificados a partir de tareas de campo y testimonios recabados en la zona.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que uno de los detenidos es señalado como el principal sospechoso del ataque. Se trata de una persona del mismo entorno barrial que conocía previamente a Cruz, circunstancia que llevó a los investigadores a profundizar si el crimen pudo estar motivado por algún conflicto previo y no exclusivamente por un intento de robo.

Por disposición de la Fiscalía, se activó una intervención integral del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). En el lugar del hecho se realizaron pericias de rigor, que incluyeron documentación de la escena, levantamiento de indicios, planimetría y tareas investigativas de campo. El Departamento de Criminalística efectuó tomas fotográficas y el examen cadavérico preliminar, que confirmó la presencia de una herida compatible con arma blanca.

Además, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, a fin de determinar con precisión las causas de muerte y la mecánica del ataque. Las primeras actuaciones permitieron establecer un recorrido de los hechos y comenzar a delimitar el posible rol de cada uno de los involucrados.

En la escena del crimen, los peritos detectaron rastros de sangre que se extienden por al menos dos cuadras, lo que indicaría que la víctima habría sido agredida mientras se desplazaba o que intentó huir antes de caer gravemente herida.

Aunque en la zona existen cámaras de seguridad, la oscuridad total provocada por el corte de luz complicó la obtención de registros claros sobre lo ocurrido. Pese a ello, personal de la Unidad de Investigación de la UGAP, dependiente de la Dirección de Investigaciones Criminales, logró avanzar con el relevamiento de testigos presenciales y el análisis de otros indicios que permitieron identificar y localizar a los detenidos.

Avanza la investigación en la zona

La conmoción generada por el asesinato en el barrio motivó una rápida reacción judicial y policial. En las últimas horas se realizaron allanamientos y secuestros de elementos de interés para la causa, mientras continúan las pericias y declaraciones para terminar de esclarecer el hecho y determinar el grado de participación de cada uno de los aprehendidos. La investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas. La Justicia busca establecer con exactitud qué ocurrió aquella madrugada.