La primera Misa del Gallo del papa León XIV desde el Vaticano, en VIVO, minuto a minuto 

El Vaticano se prepara para una celebración histórica: la primera Misa del Gallo presidida por el papa León XIV, en el marco de la Nochebuena. La tradicional ceremonia navideña tendrá lugar este 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro, uno de los actos litúrgicos más importantes del calendario de la Iglesia Católica.

La misa comenzará a las 22 horas de Roma, lo que equivale a las 18 en Argentina, y será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del Vaticano y señales de televisión internacionales.

Se trata de la primera celebración navideña del papa León XIV desde el inicio de su pontificado, un momento especialmente esperado por fieles de todo el mundo. La Misa del Gallo conmemora el nacimiento de Jesús y marca el inicio litúrgico de la Navidad para millones de católicos.

Durante la ceremonia, el Papa pronunciará su primer mensaje navideño como pontífice, en el que se espera una reflexión centrada en el sentido espiritual de la Navidad, la paz y la esperanza, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones sociales.

La Misa del Gallo es una tradición que se remonta a siglos atrás y recibe su nombre de la antigua expresión latina ad galli cantus, que hace referencia al canto del gallo al inicio del nuevo día. Cada año, esta celebración convoca a miles de fieles en el Vaticano y a millones de personas que la siguen por televisión y plataformas digitales.

Tras la ceremonia de Nochebuena, el calendario litúrgico continuará el 25 de diciembre con la Misa de Navidad y la tradicional bendición Urbi et Orbi, otro de los momentos centrales de las celebraciones papales.