Forestello: "No fue un día para estar precisos"

Gimnasia y Tiro, con más defectos que virtudes y sin resignarse a darse por vencido, rescató un punto agónico frente a Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), al igualar en el Gigante del Norte, 1 a 1, el domingo pasado, en la novena fecha de la Primera Nacional.

El albo padeció una de sus peores tardes, en líneas generales, desde su regresó a la segunda categoría del fútbol argentino ante un rival que por cuestión de minutos no se llevó la victoria.

"Solucionamos algunos problemas modificando algunas piezas, después tuvimos algunas que otras claras, pero no fue un día para estar precisos y sin demasiada contundencia. Por supuesto que me hubiese gustado ganar, pero la calidad del rival nos impidió esa situación", analizó Rubén Darío Forestello y agregó: "los cambios se dieron porque el rival nos estaba superando ampliamente en los últimos 15 del primer tiempo, en cualquier momento nos hacían el gol, a partir de ahí nos acomodamos mejor, a no ser una pelota que tapó por doble ejecución (Federico) Abadía y el gol que hicieron, no nos profundizaron tanto, medianamente agarramos el control. Tuvimos dos opciones clara de Ivo (Chaves) y alguna otra que pasó cercana. Enfrentamos a un rival duro".

Luego, el técnico albiceleste, evitó polemizar por el flojo arbitraje de Carlos Córdoba y expresó: "Quiero dejar de lado eso, si hacerme responsable que por momentos el equipo rival nos superó y, a partir de ahí, trabajar pensando en el próximo objetivo; Aldosivi".

Yagui Forestello es consciente que si bien no se jugó bien, tampoco se perdió, pero "sirve para seguir trabajando, primero que nada en mejorar, entramos a un categoría durísima y se nota. Gimnasia (Mza.), iniciando una campaña irregular, le ganó a Colón, acá todos le podemos ganar a todos, tengo la tranquilidad de saber que los jugadores van hasta el último segundo como pasó, tenemos que modificar algunas cuestiones porque vamos a enfrentar rivales complicados como este (Estudiantes), que viene achicando el margen de error hace rato", remarcó el DT millonario.

Está a la vista que el torneo es sumamente complejo y no existe una gran paridad entre los equipos: "Todos los partidos de la Primera Nacional son así, difíciles e incómodos, sinó tenemos que repasar el fin de semana resultados como el de Almagro ganándole a (Atlético) Rafaela y Gimnasia de Mendoza a Colón, entonces, tenemos que estar tranquilos y mejorar", concluyó.