Tigres sorprendió y le sacó el invicto a Jockey

Tigres RC dio el gran golpe en la sexta fecha de la Liga Norte Grande de rugby al vencer en casa ajena a Jockey Club por 30 a 24 y le quitó el invicto que arrastraba desde la primera fecha; además podría dejarlo sin la primera colocación si se dan ciertos resultados en los partidos que completarán hoy la jornada.

El quince de San Lorenzo respondió positivamente ante la presión que se daba por jugar en la cancha del puntero y porque tenía cierta obligación de ganar para seguir prendido en el lote de los cuatro equipos que clasificarán a las semifinales de la primera edición del certamen que reúne a cinco equipos de Salta y tres de Santiago del Estero, y que también se juega en las divisiones intermedia, M19 y M17.

El albirrojo llegó a los veinte minutos finales arriba, pero solo por un punto (24 a 23), el partido estaba abierto y se asomaba un final con mucha emoción. Más aun cuando Pedro Coll tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha, a medida que avanzaba se desprendía de rivales y llegó al ingoal con tranquilidad.

Así, el quince de San Lorenzo se puso arriba en el marcador por 30 a 24 y en lo que quedaba del reloj hasta el final se dedicó a defender la ventaja como si fuera esencial para seguir viviendo. Jockey tuvo opciones a su favor, un par de lines y penales cerca de línea de try del rival, pero siempre se chocó con la férrea defensa de Tigres. Los puntos se los quedó el visitante, que da un importante paso hacia semifinales.

Ayer también se dio la victoria de Tiro Federal sobre Santiago Rugby por 42 a 12; fue el primer triunfo de los federales en la competencia. Hoy jugarán Old Lions vs. Universitario (S) y Santiago Lawn Tennis vs. Gimnasia y Tiro.