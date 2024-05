Mecánico murió incinerado dentro de una camioneta

Un voraz incendio destruyó casi por completo una camioneta marca Nissan que se hallaba estacionada sobre calle Islas Malvinas, en el macrocentro salteño, enontrándose posteriormente a una persona completamente calcinada en su interior.

El suceso conmocionó a la popular vecindad de villa Cristina, ya que la persona hallada sin vida era un añejo vecino de la zona, muy conocido por su actividad laboral como mecánico del automotor

Fuentes deslizaron a El Tribuno que la camioneta le pertenecía a un cliente del trabajador y que las primeras versiones indicarían que fue él mismo quien tomó la determinación de acabar con su vida, aunque los móviles que aceleraron la decisión no fueron explicitados.

Se supo que el hombre tenía 56 años y fue identificado por las personas consultadas como Fausto Cañizares, conocido mecánico de la villa.

El cuerpo incinerado del hombre fue hallado cerca de la medianoche del miércoles 1 de mayo, por los Bomberos que concurrieron al lugar presurosos y lograron sofocar el incendio, aunque los mayores daños se visualizaron en el interior del vehículo. La camioneta se hallaba estacionada en Islas Malvinas, entre San Juan y San Luis, villa Cristina. Personal Policial y de Bomberos se hicieron presentes en el lugar para controlar las llamas del rodado que prácticamente estaba consumido por las llamas y se dieron luego que dentro de la misma había un cuerpo.

La policía con ayuda de familiares pronto identificaron al hombre sin vida y de 56 años como Fausto Rogelio Cañizares. La camioneta es una Nissan y sería propiedad de un cliente de Cañizares.

En el caso interviene el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la Fiscalía Penal 5 y la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Algunos familiares confirmaron la versión de que el hombre tomó la trágica decisión de quitarse la vida.

Entre estas personas su ex esposa relató cómo fueron los estremecedores minutos del suceso: "Uno de mis nietos vio cómo se empapaba con nafta, después Cañizares los metió a la casa y cerró la puerta. Vinieron a avisarme y yo no creía", dijo. Una vecina agregó: "no caigo en que haya hecho lo que hizo, era un tipo normal, pasaba a comprar y me dejaba pan cuando me veía tomando mate afuera", contó con resignación.