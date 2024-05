El impacto que tendrá la ley Bases y la salida del cepo

El economista Lucas Dapena en una entrevista con Radio Salta analizó la coyuntura. Sobre el ajuste que están haciendo las familias en los gastos se refirió al problema que planteó el sector gastronómico, sobre una dura caída en las ventas.

"Unos 20 o 30 mil pesos, la gente se lo ahorra porque ayudan para la compra en el supermercado. Así que lo que ustedes dicen de que, por ejemplo, el sector gastronómico le está pegando en esta crisis o esta recesión, es totalmente cierto", enfatizó

Luego se refirió a la extensión de la crisis. "Nosotros estamos en la espera de los 3, 6, 9 meses. Así que vamos a seguir con esta situación por estos próximos, por muy corto plazo, seguro. Es decir, los precios que se siguen acomodando y nosotros sin acomodar salarios, ¿no? O sea, la gran mayoría de la población sigue cobrando lo mismo y sin aumentos muy chiquitos porque la economía está en una recesión bastante clara".

Ante la consulta del rebote de la economía, Dapena respondió: "Va a haber un rebote, eso que quede claro. Lo que pasa es que después del rebote es que venga el crecimiento y esa es la gran apuesta del Gobierno nacional. El Gobierno tiene dos grandes temas en lo económico. El primero es que se apruebe la ley Bases porque eso muestra para adentro y para afuera que tiene esa muñeca política como para llevar adelante su proyecto de gobierno".

" Tienen que mostrar que no son unos fundamentalistas, es decir, que no importa a nadie. Si no sale, que todo reviente. Ahora, bueno, ¿hay alguna buena noticia respecto a eso? Sí. ¿En qué sentido? Fíjense lo que fue la marcha de las universidades públicas. O sea, el gobierno acusó recibo de eso. No es que se puso en duro y rompió todo tipo de negociación. Así que es una buena noticia. Es una buena noticia viendo de que el gobierno tiene su cuota de pragmatismo y es bastante pragmático", agregó

Dapena dijo que la segunda cuestión importante es la liberación del cepo cambiario. "Cuando se den esas dos situaciones, que lo más probable es que la primera sea la ley Bases y después venga la liberación del cepo, esto empieza a mejorar de una manera acelerada".

Sobre los créditos UVA, sostuvo "si vos te compraste una casa que vale 100 pesos y te agarró de uva, hoy vale 1000. Y ahora en tu cuota que era de un peso, ahora es de 15. Ahora bueno, si vos querés, vendé la casa, cancelé el crédito y te vas a quedar con un montón de plata, te vas a quedar con plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, a todos nosotros, yo quiero la casa y quiero pagar una cuota razonable. Ahora bueno, pero no nos olvidemos que así como te sube la cuota de la casa, te sube también, te sube también el valor de la casa. No puede ser, no puede ser que en todo el mundo ande en este tipo de negocios como el uva y en Argentina no. ¿Por qué? Porque nuestra clase política que hace la gestión de los públicos rompe todo, rompe todo. ¿Entendés? O sea, ¿cómo puede ser que en Uruguay es un éxito? En Chile también. Y acá no andan. Y encima se siente un estafado porque saca un uva, se compra una casa que ahora vale 100 mil dólares y tiene que pagar un poco más de cuota. No, yo quiero pagar lo mismo porque no me alcanza. La lógica está en que no hay ninguno. Si hay alguno que se siente perjudicado que venda la casa y que cancele el crédito, vas a ver que le va a quedar plata a favor".