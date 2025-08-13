¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Día internacional del Zurdo
Saeta
El mercado en tu barrio
El Carril
Tragedia vial
Rosario de Lerma
La China Suárez y Mauro Icardi
Wanda Nara
Allanamientos en Salta
caso julieta prandi
Policiales

Caso Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por haberla violado cuando estaban casados

El pedido de la defensa era de 50 años. 
Miércoles, 13 de agosto de 2025 11:34
La Justicia condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi (57) a 19 años en el juicio por abuso sexual contra su ex pareja, Julieta Prandi. La conductora ingresó a la sala tras la lectura de la sentencia y cuando el condenado ya había sido retirado.  

“Se lo llevaron por una puerta trasera, esposado”, detalló Sergio Farella por la situación que se vivió en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La Justicia ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi. Por eso, la Policía le colocó las esposas y lo retiraron de la sala.

Tras conocer el veredicto del tribunal que decidió condenar a Contardi a 19 años de prisión, la actriz se descompensó. Médicos del SAME acudieron a la sala para asistirla. Uno de ellos aclaró que ya se “encuentra bien y está contenida”.

Minutos antes de conocerse la sentencia, la madre de Julieta estuvo con los medios en el ingreso al Tribunal. 

Antes del veredicto del tribunal, Cristina expresó optimismo sobre el resultado del juicio. Además, aclaró que durante estos últimos días toda la familia estuvo “con seguridad” y definió a su ex yerno, Contardi, quién le privó ver a su nieto Rocco por varios años, como una “persona muy peligrosa”.

 

Nota en desarrollo...

