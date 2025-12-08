Salta logró dos podios en el Torneo de Geometría e Imaginación

La delegación salteña que viajó a Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba, regresó con resultados históricos tras participar de la ronda final del Torneo de Geometría e Imaginación, una de las competencias nacionales más desafiantes de la Olimpiada Matemática Argentina (OMA).

Salta obtuvo un campeón nacional, una subcampeona nacional y seis menciones especiales, un desempeño que consolidó a la provincia entre las delegaciones más destacadas de esta edición, según comentó la referente regional, Verónica Flores.

El Primer Nivel consagró campeón al tartagalense Benicio Ruiz, alumno de la Escuela Coronel Vicente de Uriburu, mientras que el Segundo Nivel tuvo como subcampeona a Gabriela Chachagua, del Colegio Nuestra Señora de Pentecostés, de Cafayate. "Volvimos con un campeón, una subcampeona y seis menciones. Es un orgullo enorme, especialmente en un área como la geometría, que suele ser la parte más desafiante de la matemática", expresó Flores.

Las menciones obtenidas por estudiantes de Capital, Orán y Tartagal reforzaron el desempeño colectivo de la delegación:

Bautista Colque - Escuela Dr. Victorino de la Plaza (Capital)

Numa Dondiz - Colegio Dante Alighieri (Capital)

Bautista Díaz - Escuela General Pizarro Nº 4089 (Orán)

Agostina Villanueva - Nuestra Señora del Huerto (Orán)

Emilce Terraza - Escuela Coronel Vicente de Uriburu (Tartagal)

Santino Ruiz - EET Nº 3135 (Tartagal)

La profesora Flores destacó que los logros alcanzados "hablan del esfuerzo sostenido, la creatividad y la capacidad de nuestros estudiantes, que dejaron a Salta en lo más alto". La nutrida delegación estuvo integrada por estudiantes de Las Lajitas, Orán, Tartagal, Cafayate y la Capital. Para muchos, fue su primera experiencia nacional en competencias matemáticas.

Participaron de actividades intensivas, talleres y jornadas de trabajo que pusieron a prueba sus capacidades de razonamiento espacial, creatividad y resolución de problemas, componentes centrales del Torneo de Geometría e Imaginación.

La referente regional valoró el compromiso de docentes, familias y estudiantes durante toda la temporada competitiva. "Salta avanza con el talento de jóvenes que creen en el poder de la matemática. Estos resultados son una motivación enorme para seguir creciendo en 2026", señaló Flores.