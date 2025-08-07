Rechazaron la prisión preventiva para el ex marido de Julieta Prandi

La fiscalía rechazó el pedido de prisión preventiva contra el ex marido de Julieta Prandi que había sido formulado por el abogado Javier Baños, al tiempo que confirmaron la restricción perimetral.

Fernando Burlando, otro de los representantes legales de la conductora, afirmó que la solicitud fue presentada para “evitar que Claudio Contardi no asista mañana al juicio” y “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

"El fiscal Christian Fabio señaló que le pareció prematuro el pedido de la preventiva para Contardi a raíz de que en estos días se dicta el veredicto", sostuvo Baños, quien se mostró contento con el trabajo del representante del Ministerio Público Fiscal: "Estamos muy conformes, lo felicitamos al fiscal".

En este sentido, explicó que este jueves declararon ocho testigos, entre ellos, el actual novio de su clienta, Emmanuel Ortega, y otras amigas de la denunciante.

Burlando calificó de "contundente" el testimonio de Ortega porque narró el calvario que vivió la damnificada: "Habló de violencia física, psicológica, económica y verbal".

"Este viernes a las 10:00 son los alegatos en el Tribunal de Campana", remarcó Baños, quien agregó que la restricción de acercamiento para que Contardi no se acerque a Julieta y los hijos fue ratificada: "Es algo muy importante".

A su vez, el letrado enfatizó en que la defensa del empresario gastronómico no ofreció testigos, por lo que el juicio oral y público tuvo un desarrollo rápido: "Escuchamos a 14 testigos, los que ofreció la fiscalía y el particular damnificado, por eso todo tan rápido. En el caso contrario, quizás había el doble de declaraciones".

El acusado por abuso sexual agravado se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, mientras que los peritos confirmaron las violaciones que sufrió la actriz.

Luego, fue consultado sobre sus pasos hacia la Justicia y recalcó: “Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”. Aunque, detalló que “según Julieta fue un buen padre” y que por esa razón no entiende por qué lo denunció.

Por otro lado, Julieta Prandi, desde otra de las entradas del Tribunal junto con su abogado Javier Baños expresó: “No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la no vida que tuve que transitar”.

Además, Prandi recordó que Emanuel Ortega, actual pareja, llegó a su vida en 2020, en medio de un escenario de violencia y abandono institucional: “Vivía una atrocidad tras otra con mis hijos, la Justicia y la violencia que recibí, además de todas las consecuencias que eso me trajo”, dijo.

La modelo agradeció el apoyo de los medios y de quienes la acompañaron en el proceso: “Todavía pido disculpas a todos los que no pude contestar que me estuvieron mandando mensajes. Agradezco a quienes me brindan apoyo”.

En relación a la condena de entre 8 y 10 años, el letrado aseguró que hubo muchos obstáculos: “Puso muchos palos en la rueda para evitar el juicio”.