Sarita Flores presenta su nuevo single: "Mágica sensación"

La reconocida cantante salteña Sarita Flores, una de las voces más prometedora y destacadas del norte argentino, lanzó su nuevo tema "Mágica Sensación", cuya autoría le pertenece. Es un trabajo que marca un nuevo capítulo en su camino artístico y que cuenta con la participación especial del prestigioso grupo Alma Chaqueña. Esta nueva obra fusiona la identidad regional con sonidos actuales, manteniendo viva la esencia de la música popular del norte.

Una canción que expresa emoción y autenticidad. Es un tema que invita a conectar con sentimientos profundos llevando a explorar el amor en todo su ser, con una atmósfera llena de ritmo y emoción. La letra -cargada de imágenes sensibles y momentos que evocan encuentros, sensaciones y energía positiva-, se potencia gracias a la interpretación de Sarita, quien imprime su estilo personal: una voz firme, clara y profundamente expresiva.

"Pusimos mucho esfuerzo y perseverancia para al alcanzar un buen producto. Estamos felices con el resultado alcanzado, y ojalá eso nos posibilite mayor cantidad de compromisos en el territorio nacional. El camino no es fácil pero no pienso bajar los brazos, la música es mi pasión y vamos a seguir sorteando obstáculos para lograr un lugar de privilegio dentro del cancionero popular nacional", sostuvo la artista salteña.

La colaboración de Alma Chaqueña aporta un equilibrio perfecto. La solidez musical del grupo y su sello característico se entrelazan con la frescura de Sarita, logrando una versión poderosa y emotiva que resalta la riqueza del folclore y la música popular contemporánea.

Sarita Flores sanlorenceña de pura cepa, comenzó con la música desde niña, fue su hermano mayor, David, quien la condujo por primera vez hacia el universo musical. David, guitarrista apasionado, fue quien la animó a cantar, a expresar su voz y a descubrir su propio brillo artístico.

"El vínculo musical que nos unía marcó profundamente mi camino. Aunque David ya no está físicamente en esta tierra, su presencia sigue viva en cada una de mis interpretaciones", agregó la cantora. Sarita reconoce que gran parte de su inspiración y entrega en el escenario nace de ese lazo eterno y de la luz que él dejó en su vida. Cantar, para ella, es también una forma de rendirle homenaje.

Con una voz que destaca por su fuerza y firmeza, Sarita se ha consolidado como una intérprete versátil, capaz de moverse con naturalidad en el folclore y fusiones modernas.

"A lo largo de mi trayectoria, he participado en diversos escenarios locales y regionales, llevando siempre la identidad salteña como estandarte", dijo. La presencia escénica, su calidez humana y su compromiso con la música la han posicionado como una de las artistas emergentes con mayor proyección en la escena del norte argentino.

"Mágica sensación"

"Mágica Sensación" representa un paso más en su evolución musical: una propuesta fresca, auténtica y emocional que reafirma su crecimiento y su deseo de seguir compartiendo su arte con un público cada vez más amplio.

"El tema fue grabado junto a músicos reconocidos: Nacho Salazar, Rubén Palavecino, Cristian López, con el productor Juan Alfonso, quienes aportaron su estilo inconfundible, logrando una pieza que combina tradición y modernidad con gran equilibrio. La producción realza mi calidad vocal y la fuerza musical del grupo, logrando un sonido profesional, cálido y lleno de identidad", enfatizó Flores.

El videoclip de "Mágica Sensación" ya se encuentra disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales.