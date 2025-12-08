Experiencia Viva promueve un envejecimiento saludable

En línea con la agenda global que impulsa políticas de envejecimiento saludable, la Universidad Católica de Salta (Ucasal) desarrolló durante 2025 el proyecto "Experiencia Viva: Cuerpo y Bienestar", una propuesta interdisciplinaria destinada a fortalecer la movilidad, la autonomía y el bienestar integral de personas mayores. La iniciativa fue impulsada por el Instituto Universitario de Rehabilitación (IUR) y la Facultad de Ciencias de la Salud, con el apoyo de la Secretaría de las Personas Mayores de la Provincia y el Hospital Militar.

El programa incluyó actividades acuáticas, gimnasia adaptada, talleres de conciencia corporal, fortalecimiento funcional y espacios de estimulación cognitiva y acompañamiento emocional. Participaron estudiantes de diferentes carreras de Ciencias de la Salud, Arte y Ciencias, quienes trabajaron junto a profesionales y equipos estatales.

Claudia Ramos, jefa de Psicomotricidad y referente de extensión, subrayó el impacto del proceso: "Se generó un vínculo profundo entre estudiantes y personas mayores; fue un aprendizaje mutuo y transformador". Destacó además el rol del secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, cuya participación permitió consolidar estrategias y garantizar la intervención comunitaria.

Fernando Gallo Cornejo, director del Instituto Universitario de Rehabilitación, acompañó e impulsó la participación interdisciplinaria. Desde la Ucasal confirmaron que "Experiencia Viva: Cuerpo y Bienestar" continuará en 2026, con el objetivo de ampliar su alcance y garantizar mayor accesibilidad para adultos con limitaciones de movilidad.