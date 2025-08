Julieta Prandi declaró en el juicio por violación contra su exmarido: “Confío en la Justicia”

Julieta Prandi llegó este miércoles a los Tribunales para declarar en el juicio por violación que enfrenta su exmarido, Claudio Contardi, padre de sus dos hijos. En diálogo con la prensa antes de ingresar a la sala, la actriz expresó su angustia y fortaleza: “Viví años de violencia física y psicológica y amenazas de muerte. Me preparé con el amor de mis hijos, de mi pareja Emanuel (Ortega) y de mi familia. Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota. Voy a buscar justicia. Hice mucho tratamiento psiquiátrico, con medicación”.

Conmovida, y con la voz entrecortada, Prandi reconoció el dolor que implica revivir cada episodio: “Es horrible tener que contar todo de nuevo. Esperé mucho tiempo. Confío en la Justicia, en mis abogados y en que los jueces van a escuchar la verdad y hacer su trabajo”.

Desde su entorno legal, confirmaron que solicitaron al tribunal que Contardi no esté presente en la sala durante la declaración, dado que Prandi no desea tener contacto visual con él. La causa está a cargo del fiscal Christian Fabio, e incluye medidas de protección y pruebas recolectadas desde que la denuncia fue radicada en 2019. La querella es encabezada por el abogado Fernando Burlando y su equipo.

Qué denunció Julieta Prandi

Según consta en el expediente judicial, los abusos sexuales habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015, poco tiempo después del nacimiento del hijo menor de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez.

En su declaración, la modelo sostuvo que Contardi la forzaba con frases como: “Vos me pertenecés, sos mi mujer y es tu obligación tener relaciones conmigo”. En varias ocasiones, habría levantado el puño cerrado frente a su rostro y la insultaba, sin llegar a golpearla, según la transcripción de su relato.

El documento también refleja el temor constante que sufría Prandi: “Cuando él llegaba a la casa, yo me descomponía del miedo. Me amenazaba con hacerle algo a mis padres o familiares si no hacía lo que él quería. Incluso, no me dejaba hablar por teléfono con ellos”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi tuvieron dos hijos varones y, desde su separación, la actriz ha denunciado públicamente haber atravesado un verdadero infierno.