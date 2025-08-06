¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

10°
7 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Uno por uno, cómo votaron los diputados salteño el proyecto de Financiamiento Universitario

El proyecto fue aprobado por 158 votos positivos, 75 en contra y cinco abstenciones, y pasó al Senado para su tratamiento.
Miércoles, 06 de agosto de 2025 23:41
El proyecto de ley de Financiamiento Universitario fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, y ahora será girado al Senado para su tratamiento. La iniciativa, resistida por el oficialismo, contempla la convocatoria obligatoria del Poder Ejecutivo a paritarias con los trabajadores universitarios —tanto docentes como no docentes— con el fin de recomponer su poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la norma.

En cuanto a la postura de los legisladores salteños, el voto se dividió. Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, del bloque Innovación Federal, junto a Emiliano Estrada (Unión por la Patria), votaron a favor del proyecto. Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza —Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco y Carlos Zapata— se manifestaron en contra de la iniciativa.

 

 

 

 

