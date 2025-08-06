Uno por uno, cómo votaron los diputados salteño el proyecto de Financiamiento Universitario

El proyecto de ley de Financiamiento Universitario fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, y ahora será girado al Senado para su tratamiento. La iniciativa, resistida por el oficialismo, contempla la convocatoria obligatoria del Poder Ejecutivo a paritarias con los trabajadores universitarios —tanto docentes como no docentes— con el fin de recomponer su poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la norma.

En cuanto a la postura de los legisladores salteños, el voto se dividió. Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, del bloque Innovación Federal, junto a Emiliano Estrada (Unión por la Patria), votaron a favor del proyecto. Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza —Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco y Carlos Zapata— se manifestaron en contra de la iniciativa.