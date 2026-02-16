PUBLICIDAD

16 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
therians
Salta
El Padrino
Robert Duvall
Nicole Neumann
Copa Argentina
Beisbol
Deportes

Sin equipos salteños, este martes se juega la final de la Summer Cup de béisbol en Popeye

Vélez Sarsfield superó a Popeye por 4 a 3 en un duelo ajustado y avanzó a la definición del certamen. En la otra llave, la Escuelas Cordobesas de Béisbol y Sóftbol (ECByS) derrotó 6 a 4 a Cachorros y también se metió en la final.
Lunes, 16 de febrero de 2026 19:19
Los chicos de Escuelas Cordobesas derrotaron a Cachorros y van por el título.
Se definieron los finalistas de la 16ª edición de la Summer Cup de béisbol, que se disputa en el diamante del club Popeye Beisbol Club. Este lunes se jugaron las semifinales y los equipos visitantes impusieron condiciones ante los representantes salteños.

Vélez Sarsfield superó a Popeye por 4 a 3 en un duelo ajustado y avanzó a la definición del certamen. En la otra llave, la Escuelas Cordobesas de Béisbol y Sóftbol (ECByS) derrotó 6 a 4 a Cachorros y también se metió en la final.

Vélez Sarsfield venció a Popeye y se quiere quedar con la Summer Cup.

La jornada decisiva se desarrollará hoy con doble programación: desde las 11, Popeye y Cachorros se enfrentarán para definir posiciones; mientras que a partir de las 14 se disputará la gran final entre Vélez y ECByS, en busca del título.

La Summer Cup comenzó el viernes con la participación de los equipos mencionados y de Santa Ana. Con estos resultados, el club anfitrión prolonga su racha adversa y suma seis ediciones sin poder quedarse con el campeonato.

Los últimos campeones del torneo fueron Cachorros, Daom de Buenos Aires (en dos oportunidades), Dolphins y Arias de Córdoba.

