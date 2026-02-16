Bolivia: Le cortan la lengua a un periodista

Los principales gremios de periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia denunciaron ayer las torturas e intento de asesinato de un informador en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país, cuyos agresores "le cortaron la lengua para silenciarlo".

El ataque contra el periodista F. Jesús Z.S., cuya identidad se mantiene en reserva "por razones de seguridad" y para evitar "represalias", ocurrió el jueves en la madrugada, según un comunicado difundido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb).

Tras hacer la cobertura de un acto de campaña por las elecciones regionales en un barrio de El Alto, el informador "fue interceptado por desconocidos cuando se retiraba a su domicilio", "fue reducido violentamente, introducido por la fuerza a un vehículo y trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío", denunciaron los gremios.

"Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explícitas: 'Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes', evidenciando que sabían que era periodista y que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz", indica el comunicado.

Los agresores lo "acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante" y el médico que lo atendió "determinó que no se trataba de lesiones accidentales, sino de cortes finos provocados intencionalmente".