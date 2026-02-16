Cancillería niega una irregularidad en contrato

El canciller Pablo Quirno afirmó en redes sociales que "no hay absolutamente ninguna irregularidad" en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para capacitación en idioma inglés, y aseguró que, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet y el ministro Federico Sturzenegger, "se activó el procedimiento de integridad" con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En una publicación realizada en X, Quirno indicó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para capacitar en inglés al personal del organismo.

En ese marco, sostuvo que en esta oportunidad, por tratarse de la esposa de Sturzenegger, quien dirige ejecutivamente la entidad, se aplicó el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017 y que SIGEN y la OA intervinieron en la revisión del trámite.

En otro mensaje, el canciller citó el artículo 4°, inciso b) del Decreto 202/2017 y señaló que, conforme a ese marco, "se da publicidad a las actuaciones". También afirmó que el expediente se encontraba "publicado íntegramente" en un sitio institucional y que, a partir de esa publicación, se descargó la documentación del sistema y se verificó su contenido.

Este domingo por la tarde, el vocero del ministro Federico Sturzenegger contactó a Agencia Noticias Argentinas y señaló que desde el entorno del funcionario "lo único" que podían aportar era el informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente. En ese mensaje sostuvo que "está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna".

Las declaraciones públicas de Quirno se dieron en respuesta a cuestionamientos difundidos en redes sobre el contrato de capacitación en inglés adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa —entidad dirigida por Rouillet— y el procedimiento activado por el vínculo declarado con el ministro Sturzenegger.

Di Tullio, denunciará

La senadora nacional Juliana di Tullio (PJ), denunciará formalmente en Comodoro Py al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y a su esposa María Josefina Rouillet, luego de que tomara estado público un contrato que Cancillería le adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por Rouillet, por $114.044.133, publicado por la Agencia Noticias Argentinas.

La legisladora confirmó que, en los próximos días hábiles, se presentará ante los tribunales federales para denunciar, desde su lugar de funcionaria pública, tanto a Sturzenegger como a su esposa, por considerar "irregular" la contratación.