Diagnostican más de 3 casos de cáncer infantil por día

El Día Mundial del Cáncer Infantil se conmemora cada 15 de febrero y se trata de una fecha instaurada en 2001 por la Organización Internacional de Padres de Niños con Cáncer, con sede en Luxemburgo, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre una problemática que, aunque poco frecuente, representa una de las principales causas de muerte por enfermedad en la población pediátrica.

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en nuestro país, se registra una incidencia estable de 131 casos nuevos por millón de niños menores de 15 años por año.

El promedio anual indica unos 1.360 nuevos casos en ese grupo etario, según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), lo que da un promedio de 3,7 diagnósticos diarios.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) afirman que, gracias a los avances en diagnóstico, tratamiento y seguimiento, hoy siete de cada diez niñas, niños y adolescentes con cáncer (70,3%) sobreviven, según datos actualizados de dicho Registro.

Desde el año 2000, el ROHA -que está cumpliendo 25 años- reunió información de 40.283 casos de cáncer en menores de 19 años. De este universo, el 93% de los casos en menores de 15 años son captados por el sistema, lo que otorga un grado de cobertura y confiabilidad notable para el diseño de políticas públicas.

"La sobrevida global a cinco años es del 70,3%, una cifra que nos posiciona en línea con los estándares internacionales. Esto demuestra que el cáncer infantil, aunque sea una enfermedad grave, es potencialmente curable si se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado", afirmó Julieta Miguez Arrúa, pediatra y especialista en Hematología y Oncología Pediátrica, miembro del Comité de Hematología-Oncología y Medicina Transfusional de la SAP.

"Aun así, es necesario seguir fortaleciendo el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos, el soporte clínico y el acompañamiento integral, para que todos los niños y niñas acceden a las mismas oportunidades de curación, sin barreras geográficas, económicas o institucionales", alertó la especialista.

"El ROHA es una herramienta fundamental, tanto para conocer la realidad epidemiológica del cáncer infantil en nuestro país, como para tomar decisiones clínicas, sanitarias y sociales con base científica. Permite analizar tendencias, planificar recursos y mejorar la calidad de atención", explicó Florencia Moreno, médica pediatra y oncohematóloga, Coordinadora del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer (PROCUINCA) del Ministerio de Salud de la Nación.

Entre los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia se destacan las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central.