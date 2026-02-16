Carnaval: acribillan a tiros a un joven

Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a la provincia de Buenos Aires, luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval en la ciudad de Mercedes.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, "a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento" tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien "se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio". La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes.