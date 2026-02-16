Las consultoras estiman que en febrero la inflación volvería a ubicarse cerca del 3 por ciento

Tras el 2,9% de inflación en enero y el 32,4% de alza interanual, la Argentina sigue segunda en el ranking de inflación de América Latina y los analistas esperan que los precios se seguirán manteniendo por encima del 2% en febrero.

El país no logró cambios en su puesto regional. Pero sí una mejora en su posición mundial: en los últimos dos años, pasó de tener la inflación más alta del mundo a la sexta.

Analistas estiman que la inflación se mantendrá por encima de 2% hasta abril.

El relevamiento de expectativas que realiza el Banco Central arrojó que la suba de precios sería del 2,1% este mes. Para enero, el mismo sondeo había proyectado una variación de precios del 2,4%.

Para febrero, las consultoras más optimistas prevén que se ubicará entre 2,3% y 2,5%, mientras que las que proyectan subas mayores estiman 2,8% y 2,9%. Así, de confirmarse estos pronósticos iniciales, el dato de febrero sería inferior o igual al de enero. Un repaso por las principales consultoras permite observar que, para Equilibra, el IPC mensual será de 2,3%.

Para Orlando Ferreres & Asociados, dará 2,5%. En tanto, EcoGo proyecta 2,7% y Analytica cree que será de 2,8% o 2,9%.

Otras firmas como C&T Asesores Económicos y Libertad & Progreso están atentas a la evolución de los precios de la carne y las cuotas de los colegios privados para hacer sus pronósticos.

Más allá de las diferencias, todas coinciden en que el proceso de desinflación no será lineal y que demorará más de lo previsto, así como también en que en el dato que se conocerá el 12 de marzo impactará la suba en las tarifas tras el cambio en el esquema de subsidios energéticos.

También serán clave los precios al mostrador de la carne, que tienen alta incidencia en el IPC. En enero, subieron hasta 15%, aunque las carnicerías buscan contener el aumento y no trasladarlo en su totalidad, en medio de la caída de las ventas que arrastran.

De acuerdo con las primeras mediciones realizadas por EcoGo, la inflación general se proyecta en 2,7% para finales de febrero y la de alimentos en 2,6%.

"En la composición del índice tuvieron un rol central los aumentos anunciados en tarifas y servicios regulados: gas (16%), electricidad (4%), servicios básicos para la vivienda (12%), boleto de colectivo en el AMBA (4%) y subte (4,8%)", señaló el informe de esa consultora.

A principios de febrero, el Gobierno aplicó una fuerte suba en las tarifas energéticas que impactará en la inflación. Para el gas, el aumento promedio a nivel nacional es del 16,86%. Este ajuste impactó en todas las categorías residenciales, aunque el porcentaje y el monto final variarán según el consumo y la zona.

En el caso de la electricidad, el incremento promedio llega al 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, para quienes reciben el servicio de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste dependerá de cada jurisdicción provincial.

"En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas. Esto incidiría en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en la estimación del IPC vigente", dijeron desde Equilibra.

Alquileres por encima de $1 millón

Los alquileres de departamentos usados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subieron en promedio apenas por encima de la inflación en el último trimestre de 2025 y los de tres ambientes ya están por encima de 1.000.000 de pesos, según reveló el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El reporte exhibió que el precio publicado del metro cuadrado en alquiler de departamentos usados promedió una suba del 34,1% para los monoambientes, 33,6% para las unidades de 2 ambientes y 32,4% para los departamentos de 3 ambientes, durante octubre, noviembre y diciembre. El incremento del valor de los alquileres de departamentos fue mayor a la variación estimada por el IPCBA.