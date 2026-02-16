Registro único digital para personas demoradas y detenida

La Provincia puso en marcha el Registro Único de Contraventores Salta, una herramienta informática que permitirá contar, en tiempo real, con información sobre los ingresos y egresos de personas demoradas o detenidas en los Centros de Contraventores. El sistema fue desarrollado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de un proceso de modernización institucional que se lleva adelante de manera articulada con el Ministerio de Seguridad.

La iniciativa implica dejar atrás los registros manuales en papel para avanzar hacia una base de datos digital unificada, con información actualizada y accesible para los operadores judiciales y policiales. En esta primera etapa, el sistema concentra datos identificatorios de las personas aprehendidas, el lugar y la zona de detención, los horarios de ingreso y egreso y otros aspectos vinculados a la actuación contravencional.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la digitalización permitirá agilizar las diligencias entre la Policía y las Fiscalías, reducir tiempos administrativos y dar respuestas más rápidas ante requerimientos judiciales. Además, facilitará el seguimiento de antecedentes contravencionales y mejorará los mecanismos de control interno, al contar con trazabilidad clara de cada intervención.

El lanzamiento fue encabezado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero, quienes destacaron que el sistema fortalece la articulación entre ambas áreas y optimiza el rol de la Policía como auxiliar de la Justicia, tanto en materia contravencional como en investigaciones penales.

Sistema

En paralelo, comenzó la implementación del Sistema Informático de Personas Demoradas y Detenidas de la Provincia de Salta, que forma parte del mismo proceso de vinculación tecnológica. La herramienta se encuentra en etapa de prueba y se aplicará inicialmente en el Centro de Contraventores Norte de la ciudad de Salta, para luego extenderse de manera progresiva a otras dependencias.

La capacitación del personal policial que operará el sistema ya se inició en la Escuela de Cadetes de la Policía de Salta. Allí se presentaron los lineamientos generales del funcionamiento del programa, la carga de datos que se llevará adelante y los protocolos de uso, con el objetivo de garantizar una puesta en marcha ordenada y con seguimiento técnico.

El proyecto se inscribe dentro de una estrategia más amplia de modernización de los servicios de seguridad y justicia en la provincia. La apuesta oficial es que las herramientas tecnológicas no solo agilicen trámites, sino que mejoren la calidad de la información disponible, refuercen la transparencia y permitan una toma de decisiones más eficiente en el ámbito contravencional y penal.