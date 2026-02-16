Robert Duvall y su conexión con Salta

Robert Duvall, reconocido actor estadounidense, tuvo una fuerte conexión con la provincia durante su vida. Hacia fianles de la década del 90 adquirió una estancia de más de 100 hectáreas en la localidad salteña de La Merced Chica.

Junto a su esposa salteña, Luciana Pedraza, transformaron la propiedad en el prestigioso hotel boutique House of Jasmines. El nombre busca reflejar la abundancia de jazmines en la zona.

Luciana Pedraza junto a Robert Duvall en los Academy awards.

La inversión en Salta fue parte del estrecho vínculo de Duvall con Argentina, país que visitó frecuentemente.

La propiedad fue vendida por la pareja en el año 2007 a la familia francesa Fenestraz. El hotel mantiene su legado y es un referente de lujo en la provincia, siendo destacado con las llaves de la guía Michelin.

Es uno de los eslabones de la marca Maison Fenestraz que la familia liderada por Raymonde y André estableció en Francia, Brasil e Italia, además de la Argentina, donde también cuentan con El Colibrí en la provincia de Córdoba.

El hotel ahora forma parte de la red Relais & Châteaux, manteniendo el encanto que la pareja buscaba inicialmente. Se nota la combinación de estilos auténticos y un ambiente de lujo con el sueño de vivir la hospitalidad, que es el lema que siguen sus actuales dueños.

House of Jasmines.

Ofrecer una experiencia de "calidez, autenticidad y descanso" que invita a la desconexión y a vivir historias únicas en un entorno natural, es lo que promete el lugar.

La propiedad es reconocida como una de las casas más románticas del mundo, ofreciendo una experiencia inmersiva en el norte argentino.