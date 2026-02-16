Conmoción en la industria del cine por la muerte de Robert Duvall

La industria cinematográfica mundial se viste de luto tras conocerse el fallecimiento del aclamado actor estadounidense Robert Duvall a los 95 años. La triste noticia, ocurrida el domingo por la noche, fue confirmada durante la tarde de este lunes por su esposa, Luciana, a través de un breve comunicado difundido por el periódico británico The Daily Mail.

Duvall fue una figura central y multifacética del cine norteamericano durante más de siete décadas, destacándose permanentemente por su enorme versatilidad y una profundidad interpretativa que lo llevó a encarnar personajes imborrables delante de las cámaras.

Robert Duvall y su cónyuge visitaron Salta.

Los papeles que marcaron la historia

Si bien su currículum abarca una innumerable cantidad de géneros cinematográficos, su rostro quedó grabado a fuego en la cultura popular gracias a obras maestras del séptimo arte:

El Padrino (1972) y El Padrino II (1974): Alcanzó la fama mundial interpretando a Tom Hagen, el cerebral, leal y calculador abogado (y consigliere) de la familia mafiosa Corleone.

Apocalypse Now (1979): Inmortalizó al excéntrico Teniente Coronel Bill Kilgore, dueño de una de las citas bélicas más icónicas del cine: "Me encanta el olor del napalm por la mañana".

Robert Duvall recibe el premio de los Icon Awards en 2015.

El adiós a Duvall representa la partida de uno de los últimos gigantes de la "época dorada" de Hollywood, dejando un legado actoral inmenso que continuará siendo material de estudio para las futuras generaciones de artistas.