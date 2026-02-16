Boca jugará en Salta el martes 24 vs. Gimnasia (Ch) por Copa Argentina: precios de las entradas y cómo será la venta

inicia sesión o regístrate.
El encuentro marcará la presentación del Xeneize en una nueva edición del certamen federal, en un escenario que suele convocar a una importante cantidad de público cada vez que recibe a uno de los grandes del fútbol argentino.
En cuanto a las entradas, los precios serían los siguientes:
Popular: $50.000
Preferencial: $70.000
Platea: $90.000
Según pudo saber El Tribuno, la venta presencial en Salta comenzaría el domingo, con cupos limitados. En tanto, la comercialización vía web se habilitaría entre jueves y viernes, también con disponibilidad reducida a través de esta pagina: https://www.deportick.com/page/copa-argentina.
Se espera una gran demanda de localidades, teniendo en cuenta la magnitud del partido y la presencia de Boca en la provincia.