Ya es oficial: Boca juega en Salta

Está confirmado: Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina. El encuentro de 32avos de final se disputará el martes 24 de febrero en el Estadio Padre Ernesto Martearena, donde enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy.

El anuncio fue celebrado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien destacó la importancia de que la provincia continúe siendo sede de eventos deportivos de alcance nacional. “Seguimos posicionando a Salta como sede del deporte nacional, con eventos que generan turismo, actividad económica y más oportunidades para los salteños”, expresó en sus redes sociales.

Además, el mandatario informó que el miércoles 11 de febrero el mismo estadio albergará otro partido de Copa Argentina: Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirá ante Central Córdoba. Con estos encuentros, Salta volverá a convertirse en un punto clave del fútbol argentino durante el verano.