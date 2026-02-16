Nahuel García, el salteño que está detrás del éxito de Las Yaguaretés

Las Yaguaretés continúan escribiendo nuevos capítulos en su historia. Nairobi, Kenia, fue el escenario de una nueva prueba de fuego para el seleccionado nacional, donde demostraron que tienen hambre de gloria. Tras cuatro victorias en cinco presentaciones, el equipo argentino que dirige el salteño Nahuel García se consagró campeón de la primera etapa del SVNS 2.

Argentina lidera la tabla de posiciones de la categoría con 20 puntos tras la obtención del título y ya tiene en la cabeza el próximo certamen en Montevideo a disputarse el 21 y 22 de marzo.

Vale recordar que los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos. Finalizadas las tres competencias, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

"El balance del fin de semana es realmente muy, muy positivo, estamos muy felices con el rendimiento del equipo. Veníamos con muchas expectativas, pero sabíamos que iba a ser muy exigente y el equipo el día 1 terminó ganando los tres partidos, muy duros pero agarrando mucha confianza", señaló el salteño sobre el trabajo realizado por Las Yaguaretés en Kenia.

Foto: Prensa UAR

Luego habló sobre la segunda jornada de competencia. "Tuvimos un segundo día con Kenia, muy físico, la defensa fue fundamental y logramos pasar al último partido con mucha confianza, pero con un Sudáfrica que también viene los últimos tiempos complicándonos los partidos, fue exigente, fuimos al alargue y Sudáfrica fue superior. Realmente estamos muy contentos, muy orgullosos de cómo las chicas representaron al rugby argentino y a todas las chicas que juegan al rugby en nuestro país", destacó el exentrenador de Jockey Club y de Los Mayuatos, entre muchos equipos.

El segundo día de competencias para Argentina en Nairobi la enfrentaba a la selección local: Kenia, la cual llegaba con dos derrotas y una victoria. El encuentro fue parejo durante los 14 minutos. La defensa férrea de ambos equipos fue la característica principal del juego, tal es así que se apoyó un solo try en todo el partido y fue gracias a Cristal Escalante a los dos minutos del primer tiempo.

"Nos vamos llenos de experiencias, de aprendizajes y con muchas ganas de llegar de la mejor manera a Montevideo y seguir soñando con meternos en el SVNS 1 (Seven Nations Series 1) que es realmente nuestro objetivo", concluyó el entrenador salteño. La camapaña de Las Yaguaretés arrancó el pasado sábado con tres victorias: 20-10 a China, 19-17 a España y 28-17 a Brasil. En tanto, el último domingo vencieron 5-0 a Kenia y perdieron 17-12 con Sudáfrica.