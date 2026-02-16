VIDEO. Una multitud acompañó el "Encuentro de Brujos" en el feriado de carnaval

Con una gran convocatoria de participantes y de público, este martes se realizó el "Encuentro de Brujos", de 16 a 21, en el Paseo Ameghino, un evento que fue con entrada libre y gratuita, organizado por la Municipalidad de Salta.

La propuesta contó con música en vivo a cargo de Viento Andino, Kaymanta, Play Band y Lunan, además de paseo de compras y actividades vinculadas al carnaval. Uno de los principales atractivos fue la participación de agrupaciones de brujos que exhibieron sus trajes y máscaras, fruto de un trabajo artesanal que demanda meses de preparación.

Un turista se saca una selfie con la comparsa que desfila de fondo. W. Echazú

"Esto lo arma mi papá, él empezó desde julio haciendo máscaras. Son 17 máscaras más o menos las que vino haciendo", contó Milagros, integrante de "Los brujos del Encón. Y agregó: "Ya fuimos a Cafayate, San Carlos, a Molinos también y tenemos que ir a Cobos".

Por su parte, Sebastián explicó el sentido artístico de la propuesta: "Esto no es el carnaval, sino el arte que uno hace para que la gente lo vea. Se invierte mucho dinero en los trajes". Además señaló: "Es un arte para mí, para demostrarle a la gente, porque esto tiene distintos artes. Tiene pintura, tiene dibujos, tiene un montón de cosas. Es una forma de expresarme. Me gusta la cultura indígena, así que también la estudio, todo lo que antes no estudiaba de chico, lo estudio ahora".

Andrés luciano relató: "Participo como brujo desde el año pasado. Esta vez para armar el brujo tardé un año. somos una familia de brujos, somos tres. A los trajes los hace mayormente mi viejo y nosotros hacemos los detallitos, pero él es el que hace el armazón".

Participaron diferentes comparsas y también hubo música en vivo. Fotos: Walter Echazú

El joven también destacó el costo que implica cada personaje: "Un brujo cuesta alrededor de medio millón de pesos, por la cantidad de plumas, que son muy caras. El cuero es difícil de conseguir, la masilla y los hierros, todas esas cosas que tiene un brujo".

Sobre las fuentes de inspiración, explicó: "Nosotros nos inspiramos en animes, sacamos las ideas de ahí. El año pasado yo salí de cuervín, cuervo, y este año me tocó salir de minotauro".

Los chicos aprovecharon para jugar en el carnaval salteño. W. Echazú

"Nosotros somos Los Brujos Las Hordas. Nos pueden buscar en facebook, ese es el escudo de nosotros", concluyó.