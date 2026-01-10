Boca vuelve a Salta para jugar por Copa Argentina con Gimnasia de Chivilcoy

Boca Juniors volvería a presentarse en Salta para disputar un nuevo compromiso por la Copa Argentina. Según la información difundida por el periodista Fede Cristofanelli, a través de sus redes sociales, el encuentro frente a Gimnasia de Chivilcoy, correspondiente a los 32avos de final, se jugaría en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Aunque todavía falta la confirmación oficial por parte de la organización del torneo, la sede estaría prácticamente definida y solo restarían detalles formales para anunciarlo. Lo que ya está confirmado es la fecha: el partido se disputará el martes 24 de febrero.

En los últimos días, distintas fuentes señalaron que se están ultimando los detalles logísticos y organizativos para que el Martearena vuelva a recibir a uno de los equipos más convocantes del país, lo que genera gran expectativa entre los hinchas salteños y de toda la región.

De confirmarse, Salta volverá a ser escenario de un partido de alto impacto nacional, con un estadio que seguramente estará colmado para recibir a Boca y a Gimnasia de Chivilcoy en una nueva edición del torneo federal que recorre todo el país.