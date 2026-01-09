Fuerte apuesta del Gobierno de Salta al deporte de alta competencia

Luego de un 2025 de transición y algunas tormentas, llegó la luz al final del túnel. Es que luego de un contexto nacional de incertidumbre, Salta volvió a acomodar sus "números" y el programa para afianzar el deporte vuelve a encauzar la marcha de crecimiento.

Por eso la administración encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz marcó nuevos lineamientos y realizará una fuerte apuesta para el deporte de alta competencia, con la finalidad no solo de resultados que vuelvan a colocar a Salta en un buen nivel, sino también de fortalecer la plaza turística de "La Linda".

De esta manera, el fútbol por medio de sus principales protagonistas como Gimnasia y Tiro, Central Norte y Juventud; la Copa Argentina, Los Infernales Vóley, Salta Basket, Los Pumas, el pádel con el embajador salteño Maxi Arce, entre otras disciplinas, serán un engranaje fundamental en este 2026.

"Comenzamos el año con una nueva decisión del gobernador de una política deportiva de alta competencia. A partir de allí reforzamos de manera muy importante el sponsoreo en los clubes salteños como Gimnasia y Central Norte en la Primera Nacional y Juventud Antoniana en el Federal A", señaló el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán.

"Hablamos de sponsoreo y no de subsidio, porque el subsidio no tiene retorno económico. Se gasta y termina allí. En cambio con el sponsoreo hay un retorno muy importante para la provincia", aclaró.

El funcionario resaltó que "todos los partidos del Nacional B y la mayoría del Federal se televisan a todo el país. Y cada siete días los equipos viajan. La "marca" de Salta Deportes, como así también la televisación con la vista del estadio Martearena en un lugar estratégico, tiene un fuerte impacto de marketing publicitario".

"Eso es una inversión publicitaria que hace el Estado en coordinación con el Ministerio de Turismo y Deportes y crea una importante imagen turística. El Estado no fabrica productos, hay que venderlo al Estado o hay que vender a Salta como la principal plaza turística del Norte, que estoy convencido que lo sigue siendo, invirtiendo en publicidad", destacó.

Ejemplo cercano, pero muy similar a Salta

"Santiago del Estero es un territorio nativo, no tiene clima, no tiene montaña ni mar, que son tres factores importantes a veces y bellezas naturales. Eso fue reemplazado con el deporte", destacó.

En ese sentido resaltó que "obviamente se hace con una inversión muy importante. Pero el deporte hizo de Santiago y sobre todo de Las Termas, una ciudad turística. Y no solo hablamos de fútbol".

"Fútbol, hockey, automovilismo, motociclismo. Esa visión del deporte como atractivo turístico lo puede aprovechar muy bien. En Salta una política pública del gobernador que es a largo plazo en el deporte, este es un buen comienzo, este es un buen camino", insistió.

Si bien los números de inversión no fueron difundidos, distintos sectores de las áreas deportivas coincidieron que el porcentaje asignado para 2026 "viene con un incremento considerable" desde el Grand Bourg y mientras siguen las gestiones para traer a Salta eventos de alta competencia deportiva, los estadios salteños también se "actualizan" para los distintos espectáculos, sean musicales y o de cualquier evento social, para sumar al "boom" turístico.

Vientos de Coipa Argentina para febrero

El estadio Martearena se vuelve a vestir de gala para recibir al país.

Es que el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán aseguró que "estamos negociando y hay gestiones muy avanzadas para que en febrero próximo haya dos partidos de Copa Argentina en Salta".

En ese sentido resaltó que "no son negociaciones fáciles, pero la gente que se quede tranquila, que casi con seguridad Salta va a tener dos partidos muy importantes de la Copa, casi del inicio de la competencia".

"Si bien ahora empieza en enero, en febrero también hay partidos importantes. Faltan muy pocos detalles que resolver y será obviamente el gobernador de la Provincia quien anuncie oportunamente los partidos que corresponden, pero le va a gustar a muchos", insistió.

Al referirse como alternativa, aseguró que "a pesar de que es el estadio más viejo de todos los que participan hoy en Copa Argentina, Salta fue la pionera, no de la Copa Argentina, pero sí de la salida hacia el interior de todos los clubes".

"Los clubes de Buenos Aires de Primera División, Sudamericana, Torneos de Verano o Copa Argentina no eligen nos eligen porque tenemos un estadio acorde, básicamente por la organización, en donde Salta es un ejemplo a nivel nacional", resaltó.

"Es muy importante la posibilidad de darle la tranquilidad a la gente que las organizaciones son impecables, porque hay gente que viene de todos los funcionarios, que se prepararon para este tipo de torneos. Así que entre dos aspectos, estadio acorde y organización, Salta siempre es prioridad", insistió.

Al hablar de la infraestructura, Chibán señaló que "la mayor cantidad de arreglos y reformas lo hicimos cuando vinieron los Pumas. Siempre hay que hacer retoques, para eso siempre está el ingeniero Camacho como responsable y apoyando siempre en todo. Y también ya que lo nombro ahora, quiero decirte que el jefe de todo esto, los sponsoreos, las ayudas, la Copa Argentina, la Copa de Verano, es el flamante jefe de gabinete".

"La verdad es un placer trabajar con él, porque a pesar de las innumerables áreas que maneja con tanta responsabilidad, delega con mucha confianza y eso a uno le da satisfacción. Obviamente el Gobernador fija la política y el jefe de gabinete la pone en práctica. Y acá estamos los ejecutores", concluyó.