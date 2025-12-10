Copa Argentina: Gimnasia y Tiro ya tiene rival

¡Confirmado! Gimnasia y Tiro conoció su rival para la próxima edición de la Copa Argentina 2026. En el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza, quedó definido que el albo, único representante salteño, enfrentará a Gimnasia de Mendoza, reciente ascendido a Primera División, en los 32avos de final del torneo más federal del país.

Un total de 64 equipos (Primera División, Primera Nacional, Federal A y Primera C), competirán en la 14° edición del certamen, la cual comenzará a disputarse desde la última semana de enero y los encargados de abrir el torneo serán Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón, algo que es habitual.

Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.