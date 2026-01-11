Rally Dakar 2026: los 19 triunfos de etapa para los Benavides en la carrera más exigente del mundo

Lo de Kevin y Luciano Benavides es impresionante. Entre casi 800 pilotos de nueve categorías, los salteños se impusieron en dos este domingo en el exigente tramo entre Riad y Wadi Ad-Dawasir. Entre los dos suman 19 triunfos de etapas: Kevin acumula 12 victorias (11 en motos) y Luciano lleva 7. Son los únicos argentinos en haber obtenido triunfos de tramos en dos ruedas.

Además, Kevin Benavides es dos veces ganador del Dakar en motos: 2021 (con Honda) y 2023 (con KTM).

El mayor de los hermanos comenzó a hacer historia desde su debut en 2016 cuando se quedó con la etapa 3 entre los campamentos de Santiago del Estero y Jujuy y días más tarde finalizó cuarto en la general para convertirse en el mejor argentino de la historia y, ese año, en el ganador novato de la temporada.

Luciano es bicampeón mundial de rally (junior en 2019 con KTM) y en la categoría élite (en 2023 con Husqvarna). Sin dudas, dos de los deportistas más importantes de la historia en esta provincia.

Todas las victorias de los hermanos salteños

Kevin Benavides:

En motos

5/1/2016: etapa 3, Termas de Río Hondo-San Salvador de Jujuy.

20/1/2018: etapa 14, Córdoba-Córdoba.

12/1/2020: etapa 7, Riad Wadi- Al-Dawasir.

7/1/2021: etapa 5, Riad-Buraydah.

12/1/2021: etapa 9, Neom-Neom.

14/1/2022: etapa 12, Bisha-Yeda.

14/1/2023: etapa 13, Shaybah-Hofuf.

15/1/2023: etapa 14, Hofuf-Dammam.

8/1/2024: etapa 3, Ad Dawadimi-Al Salamiya.

15/1/2024: etapa 8, Ad Dawadimi-Hail.

19/1/2024: etapa 12, Yanbu-Yanbu.

En autos

11/1/2026: etapa 7, Riad-Wadi Ad-Dawasir.

Luciano Benavides:

En motos

6/1/2023: etapa 6, Hail-Ad Dawadimi.

10/1/2023: etapa 9, Riad-Haradh.

12/1/2023: etapa 11, Shaybah-Rub al-Jali.

13/1/2025: etapa 8, Al Duwadimi-Riad.

14/1/2025: etapa 9, Riad-Haradh.

8/1/2026: etapa 5, campamento a Hail.

11/1/2026: etapa 7, Riad-Wadi Ad-Dawasir.