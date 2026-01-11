Rally Dakar 2026: ¡Otra victoria para Luciano Benavides, va por todo y hay doblete de hermanos!

Luciano Benavides tuvo otra brillante actuación en la séptima etapa del Rally Dakar al quedarse con la victoria en el exigente tramo entre Riad y Wadi Ad-Dawasir. Edgar Canet y Adrien Van Beveren lo siguieron en el podio tras un recorrido que fue de los más duros de la edición, con 462 kilómetros cronometrados y 414 kilómetros de enlace, poniendo a prueba la resistencia y la navegación de los competidores. ¡Kevin Benavides también ganó su etapa, en categoría challenger!

Con este resultado, el piloto salteño recortó tiempo y ahora quedó a 4 minutos y 40 segundos del líder de la clasificación general, el australiano Daniel Sanders, cuando restan seis etapas para el final de la competencia.

"Estoy muy feliz de haber arrancado de esta manera la segunda semana, hoy empujé todo el día de principio a fin y me sentí muy rápido en una etapa que era muy rápida. La verdad me slió todo bien", dijo Luciano al llegar al vivac.

Y agregó que esta victoria "me da una gran motivación para lo que sigue y mañana me toca abrir pista en la etapa más larga del Dakar y no me quiero relajar mucho, disfrutar un poco el momento y seguir porque falta muchísimo".

"Recorté tiempo en una etapa que era difícil descontarlo y sentí que iba muy conectado con el roadbook. Los pasé a Skyler (Howes) y a Adrien (Van Beveren) y llegué detrás de Ricky (Brabec) y Tosha (Schareina) que hicieron un error al final de la navegación y lo hice muy bien", cerró.



La victoria significó la segunda de Benavides en el Dakar 2026, luego del triunfo conseguido el viernes en la quinta etapa, y la séptima en su historial personal dentro de la prueba más exigente del rally raid mundial. De esta manera, quedó a cuatro triunfos de igualar a su hermano Kevin Benavides, con quien comparte un dato destacado: son los únicos pilotos argentinos en haber logrado victorias de etapa en motos en el Dakar.

Motos: etapa 7

Motos: general

¡Kevin obtuvo su primera victoria!

Por su parte, Kevin Benavides también fue protagonista durante la jornada, ya que se quedó con la primera posición de esta séptima etapa y llegaba al puesto 13 de la general.

Challenger: etapa 7

Challenger: general

Tras la séptima etapa, el Dakar entrará en su tramo decisivo. Este lunes se disputará el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, con un enlace de 236 kilómetros y una especial de 481 kilómetros, en una jornada que volverá a ser clave para la lucha por la clasificación general.