Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y los hermanos estuvieron hoy en lo más alto del podio

¡Kevin Benavides se reinventó, fue por más y lo logró! El dos veces ganador del Rally Dakar en motos hoy obtuvo su primera victoria de etapa en la categoría challenger y escaló al séptimo puesto de la general en la carrera más extrema del mundo. Las lesiones quedaron atrás y el salteño vuelve a demostrar que es uno de los pilotos más importantes de la competencia, sea cuál sea la categoría.

En una jornada exigente que se desarrolló entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, el mayor de los Benavides volvió a hacer historia y esta vez compartió el primer puesto con su hermano Luciano, el ganador de la categoría motos en esta jornada. Entre los dos llevan 19 triunfos de tramos (Kevin 12 y Luciano, 7).

El recorrido volvió a poner a prueba a los competidores con 462 kilómetros cronometrados y 414 kilómetros de enlace, en uno de los tramos más duros de la presente edición.

Octavo, por ahora, en la general

El piloto salteño logró un rendimiento sólido a lo largo de la especial y capitalizó su triunfo para escalar posiciones en la clasificación general, donde ahora se ubica provisoriamente octavo, con la ilusión de terminar en el top 5 aunque como él lo dijo a El Tribuno antes de arrancar, va "paso a paso".

Tras la séptima etapa, el rally ingresará en su tramo decisivo. Este lunes se disputará el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, con un enlace de 236 kilómetros y una especial de 481 kilómetros, una jornada clave que podría generar nuevos movimientos en la clasificación general.